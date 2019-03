Skisentrene tror på hvit og fin påske i fjellet

Vinterferien er over for denne gang og om halvannen måned er det påske. Men hvordan blir påskefjellet i år? Et år det har vært påskestemning i vinterferien.

Skisentrene Aftenbladet var i kontakt med søndag kveld, har god tro på flotte forhold også i påskeferien.

Rekordbesøk

Ifølge Tarjei Sporastøyl, som er daglig leder ved Sirdal skisenter, var det ordentlig snøfattig i enkelte løyper i slutten av vinterferien. Det krevde mye arbeid og ekstratimer for å holde alle løypene oppe.

– Men vi klarte det og det ble en fantastisk vinterferie. Aldri før har så mange besøkt skisenteret vårt i vinterferien. Fra forrige lørdag til i dag har 13.500 besøkt oss. Besøket har vært jevnt høyt hver dag. Været var fantastisk og stemningen svært god, sier Sporastøyl, som garanterer at Sirdal skisenter har åpent også i påsken.

– Spørsmålet er snarere om alle heisene går. Nå snør det her og fremover kommer vi til å produsere masse snø. I månedsskiftet mars april åpner også klatreparken vår. Vi er nødt til å ha flere strenger å spille på, sier Sporastøyl.

Skal gå greit

Oddvar Bratteteig, som er daglig leder ved Røldal skisenter, er også trygg på at påsken kan nytes i fjellet.

– Det skal nok gå greit for vår del. Kuldegradene vi fikk i helgen kom i grevens tid. Frem mot påske vil vi ha full snøproduksjon. I helgen snødde det dessuten 10 centimeter. Det snør fremdeles og gradestokken viser minus to, sier Bratteteig.

– Vi skal iallefall gjøre det vi kan for at forholdene skal være gode også i påsken, legger han til.

Også Bratteteig melder om en fantastisk vinterferie.

– Vi begynner på den tredje vinterferieuken mandag. Først når den er over har vi tall vi kan sammenligne med tidligere år. Derfor vet jeg foreløpig ikke om det er snakk om noe rekordbesøk. Det jeg kan si er at uken vi har lagt bak oss, har vært fantastisk, sier Bratteteig.

Bare gode tilbakemeldinger

Heller ikke Lars Reidar Fosstveit, som er daglig leder ved Sauda skisenter, hadde rukket å gjøre opp status da Aftenbladet snakket med ham. Fosstveit mener at hver eneste dag i vinterferieuken mer enn noe annet minnet om 2. påskedag.

Pål Christensen

– Vi så at snøen minket dag for dag, men været har vært fantastisk flott. Alle heisene våre har kjørt. Selvfølgelig skulle vi gjerne hatt mer snø for det er ikke slik vi ønsker å presentere skisenteret vårt. Folk har nok hatt forståelse for at dette har vært en uvanlig vinterferie, og de har nok vært innstilt på lite snø, for vi har fått utelukkende gode tilbakemeldinger. Besøket har vært veldig godt, sier han.

Optimist

Sauda skisenter ligger litt lavere enn skisentrene i Røldal og Sirdal. Fosstveit både håper og tror at vinteren skal vende tilbake og skape gode forhold.

– Jeg er optimist. Når vi har anledning, når det er kuldegrader, lager vi kunstsnø. Jo kaldere det blir jo bedre er det. Og så hadde det jo vært flott med litt vanlig snø også, sier Fosstveit, som tror at mange har gått på toppturer i området i vinterferien.

– Det har det vært mulighet for selv om det har vært snøfattig, sier han.