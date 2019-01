Dette fyret skal nå vise veien for gigantiske vindturbiner til havs

Både Equinor, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Norce står bak.

– Vi kjenner ikke til at vind noen gang er målt slik vi nå skal gjøre på Obrestad, sier prosjektets kontaktperson, Yngve Heggelund til Aftenbladet.

Han er til daglig seniorforsker i Norce, et av Norges største uavhengige forskningsinstitutter. Det har 700 ansatte, 1500 prosjekter, en omsetning på 890 millioner kroner og har nå hovedansvaret for prosjektet på Jæren:

Dette skal gjøres

På naturens egen utsiktshylle rundt Obrestad fyr skal det settes opp tre spesielle målestasjoner - mot sør, vest og nord - på stativer to til tre meter over bakken.

Hver av dem vil sende et laserlys vel to kilometer ut i havet og inn i vinden. Siden vinden måles hele veien ut og fra tre ulike plasser samtidig, vil dataene som automatisk sendes tilbake landstasjonen og Norce i Bergen fortelle om vindens egenskaper over et stort område.

Alternativet var å utføre samme målinger med båt og mange stasjoner ute i havet. Obrestad ble valgt nettopp på grunn av fyrets unike beliggenhet.

Fakta: Obrestad fyr Tidslinje: Bygget i 1873, automatisert i 1982 og uten bemanning fra 1991. Eier: Fyret ble kjøpt av Hå kommune i 2006. Er i dag et kulturhistorisk anlegg og museum. Gjennomgår nå en omfattende restaurering. Nå: Fyret blir i 2019 vert for en omfattende forskning for design av svære vindturbiner til havs.

Prosjektet inneholder også et «passivt mikrobølgeradiometer», en stasjon som fra land skal måle temperaturene i lagene opp i himmelen og vinden.

Dette vil de oppnå

– Alt er en del av et forskningsprosjekt for å forstå hvordan vindturbulens varierer sammen mellom flere punkter. Dette er viktig informasjon for å designe store vindturbiner, forklarer seniorforsker Yngve Heggelund.

Fakta: Norce Bakgrunn: Ble etablert etter initiativ fra universitetene i Bergen, Stavanger og Agder for å skape et kraftsentrum for forskning, innovasjon og verdiskapning. Har siden fått med Universitetet i Troms, flere stiftelser og private firma. Tall: Hadde i 2017 en omsetning på 890 millioner og 1500 prosjekter. Nå: Skal lede vindforskningen på Obrestad fyr.

Derfor er også Equinor med på laget. De vil bruke resultatene i selskapets satsing på gigantiske havmøller. Men kunnskapene fra Obrestad vil etter bearbeidelse også bli tilgjengelig for resten av verden, siden utstyret er finansiert av Staten gjennom et offentlig vindprosjekt. Selve målingene vil koste seks millioner kroner, og en god del av summen dekkes Equinor.

Dette sier fyrets gode venn

På Obrestad har fyrets nye oppgave vært tema i et helt år. Nå er kommunens kontaktperson, kulturvern rådgiver Martin Worts, strålende fornøyd av minst tre grunner:

- Alle vil gjøre noe for klimaet. Nå kan vi med vårt eget fyr legge til rette for mer grønn energi - siden kunnskapen herfra skal deles med resten av verden, forklar Worts.

For det andre er det full enighet om at installasjonene skal plasseres så skånsomt som bare mulig. Fyret er fredet. Både fylket, fylkesmannen og kommunen har godkjent opplegget.

– Planen var først at utstyret skulle plasseres på containere. Dette hadde blitt helt galt. Nå blir det stativ, de vil nok lage en ny silhuett, men om ett år skal det ikke være et eneste spor igjen på plassen, forklarer kulturvern rådgiveren.

Har meldt været siden 1919

Til sist er han godt fornøyd med at det tradisjonsrike fyret igjen får en ny viktig oppgave for været. Det er dagens stasjon som automatisk laster ned data som gir været for Jæren. Obrestad ble etablert som værstasjon i 1919.

– Men det er ingen planer om å bygge ut vindkraft ved Obrestad, understrekes det i en pressemelding som samarbeidspartnerne nå har sendt for å varsle om den nye aktiviteten. Plassen er kun valgt fordi «den er godt egnet til å observere uforstyrret vind til havs, samtidig som stedet er lett tilgjengelig.»

