I vinter skal to nye, uoversiktlige biter av hovedveien mellom Bryne og Ålgård utbedres, men ikke der det er verst og mest kaotisk: Inn og ut av Ålgård sentrum.

– Dette går ikke lenger. Vi er nødt for å få en annen løsning også her på Ålgård, sier Astrid Sjurseike.

Hun står på Fylkesvei 506, på strekningen inn til sentrum der det noen steder bare er plass til en bil om gangen.

Må bruke fortau som vei

Kommer det motgående trafikk, må selv små personbiler kjøre inn på fortauet som brukes av skolebarn og mange andre. Eller de må kjøre inn i avkjørslene til boligene som ligger kloss i veien.

Kommer det store lastebiler, noe det gjør hele tiden denne regntunge mandagen, må lange rekker med biler rygge tilbake for å rydde vei.



– Dette blir bare verre og verre, synes Sjurseike.

Nye handelsruter

Noe av årsaken til den økte trafikken ligger i det nye handelsmønsteret som vokser fram rundt Gjesdal og Jæren - og som Astrid Sjurseike kjenner svært godt til selv: I ti år ledet hun Kvadrat og hun var også konsulent for etableringen av Jærhagen, fylkets nest største kjøpesenter som også trekker gjesdalbuer.

– Nå kjører også folk fra Jæren til Ålgård for å handle som aldri før. Norwegian Outlet har betydd mye for utviklingen av Ålgård, fastslår Sjurseike.

Mer enn 1400 biler i døgnet

Men årsdøgntrafikken på veien har bare økt med 200 biler de siste ni årene. «Nå» kjører 1400 biler hver dag året rundt på Fv 506, men de siste tallene er fra 2017 og det er usikkert om de har fanget opp Norwegian outlet, utvidelsen av både M44 og Jærhagen og de nye bommene, som trolig bidrar til mer intern trafikk på Jæren.

Fjerner to flaskehalser

Samtidig blir hovedveien mellom Ålgård og Bryne stadig bedre. Den framsto lenge som en bygdevei med ferister og beitende dyr på begge sider.

To partier er fortsatt så uoversiktlige at folk må kjøre som forsiktige indianere og være klar for å stoppe på sekundet. Det gjelder Åsenbakken og svingene etter turområdet Melsvatnet mot Ålgård. Men Statens vegvesen planlegger at de straks kan starte det som blir et omfattende arbeid. Hele Åsenbakken skal legges om og veien må legges ut på en ny fylling.

Her er det ikke plass til mer enn en bil om gangen, knapt det





I fjor ble veien stengt i tre uker for å bli dimensjonert for å kunne tåle ti tonns trykk og økt trafikk. En av de verste svingene før Ålgård var noe av det som ble utbedret. Og like etter ferien skal hele veien få nytt dekke.

Men Ålgård må ha dagens vei

– Det betyr at hele hovedforbindelsen i år blir oppgradert fra Bryne, men der det bor mest folk og der det er farligst, skal ingen ting skje, konstaterer Astrid Sjurseike hjemme på Ålgård.

Hun vokste opp i Rettedalen 35, i veien forbi Veveriet, skolen og Europris til E39. Den ble til slutt stengt for lastebiler.



– Det har blitt en ny tid, men nå er det i Edlandsgeilane (der Fv 506 kommer inn i Ålgård red. anm) verre enn det var oss hos, mener Sjurseike.

Der hus blir påkjørt

To ganger ble hennes eget barndomshjem påkjørt. Fliser på veggen falt ned, og alle kjøkkenskuffene ble slått åpne da en bil 20. april 1999, braste mot den solide tømmerveggen ut mot gaten. Da var moren alene i huset.

Ti år etterpå kjørte en bil på nabohuset, slik at det ble flyttet 12–15 centimeter. Både pipen og kjellermuren sprakk, ifølge Aftenbladets arkiv.

Ordførerens vei

Nå står vi og fotograferer, omtrent på stedet der en brøytebil i 1999 kjørte ut og knuste en garasje og en bil, da vi ser en mann som kaver seg gjennom regnet: Ordføreren i Gjesdal.

Frode Fjeldsbø (Ap) er tilfeldigvis på vei hjem til sin egen bolig ved Edlandsvatnet. Han forsikrer at kommunen har gjort mange forsøk på å få trafikken bort fra veien som han kjenner så godt.



En ny tunnel har vært et av forslagene. Det har også blitt forsøkt å stenge veien for tung trafikk. I dag kjører alle de store bilene rett gjennom hjertet av sentrum når de skal hit og videre nedover Jæren.

Løsningen

– Men vi får ikke stengt veien for tung trafikk før Tverrforbindelsen er på plass. Derfor er dette en vei som også er veldig viktig for Gjesdal, sier ordføreren.

Den nevnte Tverrforbindelsen er snart ferdig fra Fv. 44 ved Godsterminalen i Sandnes til til Foss- Eikeland, men uten å ha en forbindelse til E39. Dermed vil trafikken gå videre gjennom Orstad/Kvernaland og Undheim.

Dette er uholdbart, mener både Klepp og Time, som derfor vil overta Tverrforbindelsen fra bompakken i nord og finansiere den raskere gjennom sin egen nye bomring, hvis kommunestyrene sier ja i saken som skal komme opp før sommeren. I den jærske utbyggingspakken er Gjesdal bare observatør.

– Tverrforbindelsen er kjempeviktig for hele regionen og for livet her i Gjesdal, sier ordføreren, på hans egen sterkt trafikkerte hjemveien.

