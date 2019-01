Eigersund-ordfører Odd Stangeland i nyttårstalen: - Jeg skulle ønske internett var som skolegården

Godtfolk

Takk for det gamle... Takk for alt vi fikk oppleve sammen. Takk for ditt bidrag. Sammen bygger vi et lokalsamfunn for alle!

Bygdene og byen er best i lag. De er ulike og skal være det. Bygdene har sine kvaliteter. Byen har andre. Vi må fortsatt bygge både bygd og by. Arbeidsplasser, bosteder, skoler, mennesker. Fremtiden skapes av okke. Sammen!

Også mellomstore kommuner og småbyer må gjøre store grep. De valgene vi gjør nå, vil forme byen og kommunen om 20 år. Jo færre vi er, jo sterkere lag må vi bygge. 220 år med kloke valg er dagens Egersund.

«Me leve i den mest spennande tiå, I den rigaste delen av verden – akkurat nå. Me må ikje glemma det»

Vi vet hva som kreves Hvordan vi skal lykkes Det handler om meg og deg. Okke

Når vi alle bidrar litt. Snakke godt om folk. Sørge for at alle kan bli med. Da er vi på okka aller aller beste.

Under Fyrfestivalen, Tour Des Fjords og Julabyen er vi nettopp der. Da er vi plassen der vi er stolte av å bo, Plassen der andre vil komme på besøk. Okka lokalsamfunn må være like sterkt i hverdag som i fest!

Skolegården er for alle, Ingen skal oppleve stygge ord, Ingen skal måtte stå utenfor. Vi voksne står sammen om trygge, rause og inkluderende skolegårder.

Jeg skulle ønske internett var som skolegården. Okka tid trenger voksne forbilder. Voksne som snakker godt om folk. Voksne som inkluderer alle. Voksne som tåler feil uten å peke ut syndebukker. Voksne som ser positivt på fremtiden. Okka barn trenger slike voksne!

Okka tid trenger mindre egoisme og mer fellesskap . Mer gode ord og kjærlighet. Mer stolthet.

Stolthet at vi er de vi er. Stolthet av det vi får til sammen. Stolthet av at vi sammen er Eigersund kommune.

Takk for det gamla, og riktig godt nytt år!