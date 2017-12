Arbeidsplasser satte sinnene i kok

En viktig forskjell på budsjettet til flertallspartiene (H, Frp, V, KrF, Sp og Pp) og mindretallet (Ap, SV, Rødt og MDG), er at de rødgrønne bruker mer penger. Flertallspartiene med ordfører Christine Sagen Helgø i spissen plusser på 32,8 millioner kroner på rådmannens forslag til driftsbudsjett.

De rødgrønne øker med 90,6 millioner. Dette klarer de først og fremst fordi de tar inn 81 millioner kroner mer i eiendomsskatt.

Aps gruppeleder Kari Nessa Nordtun framholdt at dette viste at de hadde større visjoner og større vilje til styring enn flertallet.

–Det hadde vært fristende å bruke mer penger. Men vi sitter ikke lenge på den grønne gren, vi må prioritere. Og vi vil ikke sende regningen til byens innbyggere og næringslivet, sa Per A. Thorbjørnsen (V).

Flertallspartiene bruker det aller meste av sin økning på driftsbudsjettet til skole (10 millioner) og fattigdomsbekjempelse (3 millioner) årlig. De rødgrønne bruker litt mer på skole, mye mer på fattigdomsbekjempelse (15 millioner), samt mer på barnehager og eldreomsorg.

– Et sosialt budsjett som ser de som vanligvis ikke blir sett, sa Nordtun.

Arbeidsplasser

Ordfører Christine Sagen Helgø (H) sa at arbeidsplasser, skole og levekår var de tre satsingsområdene i flertallspartienes budsjett.

Mens flertallspartiene ville bruke 30 millioner kroner på et kongressfond «som skal videreføre og styrke kongress- og arrangementssatsingen», (investeringsbudsjettet) ville de rødgrønne opprette et klimafond på 30 millioner.

Per A. Thorbjørnsen mente et kongressfond vil gi store muligheter:

– Dette kan bli en helt ny gren for Stavanger, kanskje grønnere enn den vi har sittet på, sa han.

-Vi må fortsette arbeidet for å beholde arbeidsplasser og skape nye. Kongress- og arrangementsturisme er et godt eksempel på andre næringer. Den vil gi cirka 2500 nye årsverk i årene framover, framholdt ordfører Christine Sagen Helgø (H).

Fakta: Kongress og klima Kongressfondet skal videreføre og styrke kongress og arrangementssatsingen i regionen. Det gjelder både fagkonferanser, næringsutstillinger, sportsarrangementer, kulturarrangementer, byjubileer osv. Klimafondet skal gå til å kartlegge, utrede og gjennomføre tiltak som er foreslått i kommunens forslag til ny klima og miljøplan. Ny ladeinfrastruktur er ett tiltak, overgang til fornybar energi i kommunens bygg et annet.

Sjokkerte

Mindretallspartiene vil si opp avtalen med Greater Stavanger (GS). Kari Nessa Nordtun (Ap) begrunnet det med at Greater Stavanger «ikke har levert».

Det opprørte flertallspartiene som mener Greater Stavanger er det viktigste næringspolitiske verktøyet man har:

-Greater Stavanger sitt arbeid har bidratt til å øke sysselsettingen i denne regionen, sa Sagen Helgø (H) (som er styreleder i GS).

John Peter Hernes (H) sa det var trist at Ap-ørnen var landet i et «SV-reir» og var blitt mer opptatt av å bruke penger enn av å skape arbeidsplasser.

Erlend Jordal (H) mente det var mest sjokkerende i mindretallets budsjettforslag.

– Sjokkerende, mindretallet har ingen plan for næringsutvikling, sa Jan Erik Søndeland (V).

– Vi er opptatt av å løfte alle, ikke bare tenke på Stavanger Forum og næringslivsledere, men på de som lever vanskelige liv, sa Eirik Faret Sakariassen (SV) og fortalte om sine møter med noen enkeltskjebner.

– Jeg tar med meg de som sliter inn i politikken hver dag, svarte Per A. Thorbjørnsen (SV).

– SVs politikk vil gjøre flere til klienter. Det må da være bedre å skaffe folk arbeid, innvendte John Peter Hernes (H) og Christian Wedler (Frp).

I stedet for Greater Stavanger, setter de rødgrønne av penger til to kommunale stillinger som skal jobbe for å «gjøre det lettere for selskaper å komme i gang her».

For å få flere kommunale arbeidsplasser, vil de avskaffe bruken av bemanningsbyråer i barnehage og omsorgssektoren og heller innføre vikartjeneste.

Skole og barnehage

– Stavangerskolen er merkevare for kvalitet. Vi må sørge for at det forsetter slik og at skolen utvikles til å bli enda bedre, sa ordfører Christine Sagen Helgø.

– Vi satser kraftig på skole og barnehager, med langt høyre ambisjoner enn Høyrealliasen. Det er god næringspolitikk å satse på oppvekst, poengterte Dag Mossige. (se fakta oppvekst)

-Vi prioriterer virkelig skole i vårt budsjett, vi bruker omtrent det samme som Ap selv om de har 81 millioner kroner mer å rutte med, innvendte Christian Wedler (Frp).

Fakta: Oppvekst Flertallspartiene (H, Frp, V, KrF, Sp) vil bruke ti millioner mer årlig på skole enn nå. Mindretallet (Ap, SV, Rødt, MdG) øker med tolv millioner årlig. I tillegg bruker de ti millioner årlig på å øke antall helsesøstre i skolen. Pluss at de innfører skolemat i skoler med levekårsutfordringer og innfører søskenmoderasjon for foreldre som har barn både i SFO og barnehage. De rødgrønne vil også øke pedagogtettheten i barnehagene.

Folkeaksjonen nei til mer Bompenger fremmet eget budsjettforslag.

