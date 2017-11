Professor Langeland avskjediget fra Universitetet i Stavanger

Vedtaket ble fattet mot én stemme fra ansattrepresentanten.

Universitetet opplyser at ansettelsesutvalget har funnet at vilkårene for avskjed av professoren er til stede. Langeland har mulighet til å påklage vedtaket til Kunnskapsdepartementet. Ettersom dette fortsatt betegnes som en pågående personalsak, ønsker ikke universitetet å kommentere bakgrunnen for eller forholdene rundt saken nærmere nå.

Nils Rune Langeland har vært ansatt ved Universitetet i Stavanger siden 2008. Han skal ha blitt orientert i begynnelsen av oktober om at universitetet ønsket å avskjedige ham. Sommerens medieomtale av grove meldinger fra professoren til ulike kvinner, skal kun utgjøre en del av avskjedssaken.