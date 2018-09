Venstre vil endre aldersgrensene på bussen

Dagens aldersgrenser er at barn under 4 år reiser gratis, og man regnes som voksen fra man er 16 år. Venstre vil heve grensene, slik at alle under 6 år går gratis på bussen og at man ikke må betale voksenbillett før man er 18 år.

Ønsket ble lagt fram på et møte Rogaland Venstre hadde med Kolumbus mandag. Venstres gruppeleder, Anja Berggård Endresen, vil nå ta saken videre opp i fylkesutvalget.

– Gang på gang ser vi at konkrete tiltak, for eksempel prosjektet med nærsonetakst på 10 kroner i Haugesund, gir målbare utslag og at flere velger å reise kollektivt. Vi tror at en endring i aldersgrensene vil bidra til samme, positive utvikling, sier Berggård Endresen.

Marie von Krogh

Lettere å velge kollektivt

En økning av aldersgrensene vil gjøre det lettere å velge kollektivtransport eksempelvis til og fra barnehage, og det vil redusere kostnadene foreldre har for at barn og unge skal komme seg til ulike aktiviteter. For barnehager vil det også bli lettere å komme seg ut på utflukter, da man slipper ekstra foreldrebetaling.

– Ungdommer som ikke reiser nok til at det lønner seg å kjøpe månedskort, bør kunne ha muligheten for å kjøpe den rimeligere barnebilletten. Vi tror dette vil gjøre at unge i enda større grad tar bussen til og fra aktiviteter, og dermed blir mindre avhengig av å bli kjørt, sier Berggård Endresen.

Interpellasjonen

Her er interpellasjon Berggård Endresens vil fremme i fylkesutvalget:

«Flere gode ruter, mer ressurser til kollektivtrafikk og gode priser, da tar enda flere i bruk kollektivtilbudet. Vi kan likevel gjøre enda mer for å sikre gode priser, og særlig i målgruppen barn og unge.

Kolumbus sin årsrapport for 2017 viser en vekst i antall reisende, samtidig som kundetilfredsheten går opp. Rogaland har allerede et attraktivt tilbud på månedskort til ungdom, samt at prosjektet Hjem-Jobb-Hjem har blitt innført som et fast tilbud, og ikke bare er et prøveprosjekt lenger. Dette er alle sammen gode tiltak, og vi i Venstre ser samtidig gledelig på at Kolumbus selv har påtatt seg en grønnere profil.

Utviklingen går allerede i riktig retning, og Venstre ønsker at enda flere skal reise kollektivt. For at vi skal kunne levere på nullvekstmålet som Stortinget har vedtatt, må vi få flere til å reise kollektivt. Slik aldersgrensene hos Kolumbus er i dag, får man frem til 4 år gå gratis på bussen, og man regnes videre som barn fra 4 – 16 år i billettakstene. Venstre ønsker å heve disse grensene slik at man frem til fylte 6 år kan reise gratis, og at barnebillettene videre går fra 6 år til 18 år.

Ungdommer som ikke reiser nok i måneden til at det lønner seg å kjøpe månedskort, vil dermed dra stor nytte av rimeligere priser, slik at unge i større grad bruker kollektivtilbudet til og fra aktiviteter, fremfor å være avhengige av foreldre med bil. Barnehager og andre institusjoner for barn under 6 år vil også kunne dra stor nytte av en slik aldersendring. En endring som denne vil sørge for at enda flere får gode kollektivvaner.

Endringene som allerede er innført, har vist at det nytter å satse på kollektivtrafikk. Venstre ønsker derfor å forhøre seg med fylkesordføreren om muligheten for å endre på aldersgrensene til barn.

Forslag til vedtak: Fylkesutvalget anmoder Kolumbus om å øke nedre og øvre aldersgrense for barn til henholdsvis 6 år og 18 år, under forutsetning av at Kolumbus budsjett for 2019 gir rom for endringen.»

