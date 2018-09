Økokrim hevder menneskerettighetsforkjemper gamblet for 30 millioner

Menneskerettighetsforkjemperen Loai Deeb er tiltalt for å ha gamblet for drøyt ti millioner kroner som tilhørte organisasjonen han ledet. I tillegg mener Økokrim at Deeb i løpet av en treårsperiode skal ha spilt for ytterligere 20 millioner kroner som stod på hans private konto.