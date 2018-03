StOr ville ha støtte til krisetelefon – Kunnskapsdepartementet sa nei

Den tidligere StOr-lederen Jørgen Hedin Sjøberg ville inkludere støtte til studenttelefonen i den årlige semesteravgiften.

Hedin Sjøberg ønsket av avgiften skulle havne under delen studentbasert internasjonalt hjelpearbeid.

Dette er en frivillig avgift som alle studenter kan velge å krysse av for. Da gir de 40 kroner i tillegg til den ordinære semesteravgiften. Det var 20 av disse 40 kronene fra frivillige bidrag, som Hedin Sjøberg ønsket skulle gå til studenttelefonen.

Fakta: Hva er studenttelefonen? Hva: Anonym telefon- og chat-tjeneste for og av studenter. Når: Åpent fredag og lørdag mellom 20:00 – 08:00. Hvem: Alle studenter kan ta i bruk tjenestetilbudet. Dette skal være et lavterskeltilbud for alle studenter som har behov for å snakke med noen. Kilde og tekst: Studentorganisasjonen StOr

I svar fra Kulturdepartementet, skriver avdelingsdirektør Lars Vasbotten og seniorrådgiver Olve Sørensen at de ikke ser at regelverket kan åpne for at semesteravgiften kan kreves inn frivillig til formålet.

– Tiltaket som UiS, SiS, Studentpresten i Stavanger og StOr vil samarbeide om, synes godt begrunnet i seg selv. Det kan likevel ikke betegnes som «studentbasert internasjonalt hjelpearbeid». Slik loven er formulert, er den ganske klar i å begrense hvilke formål som kan tilgodeses, skriver de.

Aftenbladet har prøvd å få en kommentar fra Studentorganisajonen StOr ved UiS uten å lykkes.