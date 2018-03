Liten nåde for hytteeiere i Sandnes

Aftenbladet har skrevet flere saker om Sandnes kommune som krever at alle hytteeiere med innlagt vann nå kobler seg på et felles avløp.

Formannskapet vedtok mandag en ny strategi for avløp i spredt bebyggelse. På forhånd har Hytteeierforeningen spilt inn at utgiftene for å koble seg på avløp ikke bør bli for høye. Foreningen mener 250.000 kroner bør være en makspris og at det i enkelte områder bør være mulig med private renseløsninger.

Ordfører Stanley Wirak har tidligere uttalt at hytteeiere må kunne lage private vann- og avløpsløsninger dersom det koster opp mot 300.000 kroner å koble seg på et fellesanlegg.

På bakgrunn av dette, er det lagt inn i strategien at dersom anleggskostnadene blir høyere enn 300.000 kroner «skal alternative løsninger vurderes før endelig vedtak om tilknytning gjøres.»

– Det er imidlertid ingen automatikk i at hytteeiere i slike tilfeller får anledning til å etablere egne renseanlegg, men vi vil vurdere det veldig nøye før vi krever at disse hyttene kobler seg på dersom prisen overstiger 300.000, sier Kjersti Ohr, virksomhetsleder for vann, avløp og renovasjon.

Hun legger til at i området Stølsvik vil prisen kunne bli høy.

Administrasjonen mener imidlertid det er et viktig prinsipp i forurensningsloven å se områder under ett knyttet til avløpsløsning.

– Vi får ikke til de langsiktige, gode løsningene dersom vi åpner for enkeltutslipp i områder der forurensningsmyndigheten mener det burde benyttes fellesanlegg, heter det i innstillingen til rådmannen.

De fleste hytteområdene blir regnet som tettbygde i avløpssammenheng, inkludert Stølsvik, Rosenvik og Lauvåsvågen, der hytteiere særlig er kritiske til den valgte løsningen med slamavskiller i Lauvåsvågen.

I rådmannens innstilling heter det: «Området regnes som tettbygd dersom det består av mer enn sju hus eller hytter med innbyrdes avstand på mindre enn 100 meter, inkludert enkeltstående hus eller hytter som er mindre enn 200 meter fra en gruppe med hus eller hytter.»

Formannskapet vedtok den nye strategien for avløp enstemmig - uten debatt. Saken skal endelig behandles i bystyret i april.