Se video og bildegalleri: 6000 personer var samlet på Torget

Artistene som skulle opptre ble omtalt som tidenes artistrekke. Navn som Nico & Vinz, Madcon og Donkeyboy skulle holde publikum varm – og det klarte de med glans. Ifølge arrangøren var det rundt 6000 mennesker innom i løpet av dagen.

Før festen startet, så det ut til å bli en kjølig og vindfull affære. Værmeldingene spådde at det skulle komme vindkast opp mot 30 m/s utsatte steder i Rogaland, men arrangørene var klar på at det ble konsert.

Med sangen «Am I Wrong» avsluttet duoen Nico & Vinz, som har 2,5 millioner lyttere på Spotify, kveldens show. Publikum var i ekstase og hylene fra fansen overdøvet til tider hip hop-duoen.

– Høydepunktet med kvelden var den siste sangen, den var definitivt best, sier fire jenter som hadde samlet seg helt fremme ved scenen.

Berømmer publikum

Selv om det var 6000 personer innom torget i løpet av dagen, har ikke politiet registrert noen hendelser. Eller de hadde registrert én ting – og det var den gode stemningen.

– Alle har oppført seg fint og vi har hatt en fin vakt uten noen hendelser, sier Bjørnar Aase som var utplassert på stedet som politistudent.

Også arrangøren berømmer publikum, men de mener det er en grunn til at det har gått litt roligere for seg i år.

– Vi merker at vi har et litt eldre publikum enn de siste to-tre årene. Da blir det mindre hendelser, og det er fint for oss. Alle publikummerne som var her fikk nok en fin opplevelse, sier arrangementsansvarlig Rune Bergsvand.

Fakta: Disse opptrådte under Vinterlyd Nico & Vinz Madcon Donkeyboy Tone Damli CLMD Thomas Løseth Chris Holsten Serlina

– Det var småkjølig

Konserten varte i rundt halvannen time, og når det hele var over var torget tømt på noen minutter.

Aftenbladet hadde et håp om å få to ord med popduoen som avsluttet kvelden, men de hadde allerede satt seg i bilen med kurs mot Sola for å fly videre.

Noen få fans ble stående igjen for å få et lite glimt av duoen, men de ble nok skuffet. Også backstage var tømt kun minutter etter konsertslutt.

– Vi har danset nok til å holde oss varme. Vi har også stått ganske nært scenen, så vi fikk kjenne varmen av flammene, sier de fire ivrige fansene.

– Vi er imponert over publikum. Jeg må innrømme at det var småkjølig der ute i dag, men publikumet var der fra start til slutt, sier Bergsvand.