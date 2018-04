Fly med stoffer til PET-scanningen landet uten hjul på Sola

Flyet er nǻ fjernet fra rullebanen, og rullebanen er gjenåpnet.

Understellet virket ikke under landing, og alarmen gikk fra kontrolltårnet. Vi har ikke fått meldinger om skader på de to personene som var ombord. Begge skal være mannskap, sier lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen ved Stavanger lufthavn Sola.

Fly som ble operert av det norske selskapet Airwing var av typen Beech King Air B200. Det kom inn fra nord og landet på nord-sør-rullebanen.

Flyet fraktet radioaktive isotoper som brukes i PET-scanneren ved Stavanger Universitetssykehus (SUS). Stoffene flys inn fra Oslo to-tre ganger i uken.

– Det er bra at alt gikk bra med mannskapet, men midt i all viraken vil jeg takke flyplassen for smidig behandling. De sørget for at stoffene ble transportert fort bort fra flyet. Vi fikk dem faktisk inn til oss ti minutter tidligere enn vanlig, sier klinikksjef Hans Tore Frydnes ved SUS til Aftenbladet.

Stoffene var nok til å undersøke åtte pasienter i scanneren. En PET-scanner brukes for å finne ut nøyaktig hvor i kroppen det er aktive kreftceller, for å finne ut om det er spredning og for å finne ut om en behandling virker.

I Norge brukes PET-scanneren særlig for å diagnostisere lymfekreft, lungekreft, øre-nese-hals-kreft, føflekkreft og tarmkreft.

Han sier at trafikken på flyplassen ikke skal bli nevneverdig berørt, siden rullebanen som går øst-vest nå er åpnet for trafikk.

– Vi jobber sammen med flyselskapet, politiet og havarikommisjonen, og håper at flyet er av rullebanen innen to til tre timer, opplyste Lorentzen til Aftenbladet ved 11.20-tiden mandag.

Kristian Jacobsen

Forsinkelser i flytrafikken

Men tåken, sammen med flytting av flytrafikken til ny rullebane, førte til en del forsinkelser mandag formiddag. Flere innenriksfly ble for eksempel over en time forsinket.

Hovedrullebanen var stengt i over tre timer mandag formiddag.

Lorentzen sier at flyet var på oppdrag for sykehuset, men at det såvidt han vet ikke var pasienter ombord i flyet under landingen, som skjedde klokken 10.00.

Fraktet radioaktive isotoper

Mannskapet skal ikke ha vært klar over at understellet ikke var ute da de gikk inn for landing, melder NRK.

– Selv om buklandingen kom brått på, så har de det bra. Ingen er skadd, sier kommersiell ansvarlig Jarle Granheim i selskapet Air Wing, som eier flyet.

Undersøkelsene er i gang

Direktør William J. Bertheussen i Havarikommisjonen for luftfart sier til Aftenbladet at arbeidene med å undersøke grunnen til hendelsen er i gang.

– Vi vil hente inn mest mulig informasjon fra de relevante parter, før det kan dannes en konklusjon. Vi kan foreløpig ikke uttale oss noe om grunnen til hendelsen, sier Bertheussen til Aftenbladet.

Arild Sivertsen

Hallvard Nygård (leserbilde)