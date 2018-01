70-åring kjøpte tilbake sin egen bedrift

– Det blir som en hobby, smiler Oddvar Salte.

Rett før nyttår kjøpte han like godt tilbake Salte AS, bedriften hjemme på det lille småbruket på Laland i Klepp.

Starten var i det gamle hønsehuset med en dreiebenk som ble kjøpt mens Oddvar jobbet på Trallfa. Der startet han som læregutt i 1965. Det var like før Trallfa kom på verdensmarkedet med en av jærindustriens største kjendiser, roboten.

Han så at den ga nye muligheter og han ble underleverandør til sin egen arbeidsplass. Jobbet på Trallfa på dagen og for seg selv om kvelden.

Tok pause med Dagsrevyen

Snart måtte Salte mek ansatte folk. Snart ble det nye maskiner. Snart sveiv maskinene 24 timer mye med ordrer for roboten, men også for et annet jærsk flaggskip, gravemaskinene til Brøyt.

Oddvar og broren Torbjørn bodde på hver sin side av verkstedet, lot maskinene gå så lenge det var arbeid, gikk kanskje bare inn for å se Dagsrevyen før de tok turen ut igjen for å sjekke at de avanserte maskinene gikk som programmert.

I 2006 ble da også Salte mek med ansatte og maskiner kjøpt og innlemmet i den større lokale oljeservice-bedriften Malm Orstad As.

Bare en del ble igjen på Laland, Salte AS, en spesialbedrift for trådskjæring og senkeerodering, der Malm Orstad var hovedaksjonær og Oddvar Salte eide 40 prosent. Men den er nå kjøpt tilbake.

En livsstil

Fortsatt går han grytidlig i fabrikken for å sjekke maskinene. Han går hjem til frokost, kommer tilbake og jobber videre, men når de andre går hjem, blir Oddvar på plassen for å passe på, omtrent som en bonde under lamminga. Det hender også at han sjekker om natta. Noen av de avanserte delene kan ta 60 timer å skjære ut.

– Jeg bor jo her. Det gjør meg ingen ting å stikke innom. Det er de unge som gjør jobben. Skulle noe stoppe som haster, ringer jeg bare til dem, forklarer Salte.

Datteren har tatt over som daglig leder. Hun er glad for at faren ikke har tenkt å pensjonere seg.

– Det er ikke bare det at han følger maskinene når vi ikke er her. Han går ofte og grubler og finner løsninger som er svært viktige for oss, sier Laila Salte Gausel.

Stor eier i Jæren sparebank

Økonomisk kunne 70-åringen for lengst satt seg til på en solskinnsøy uten å gjøre en verdens ting. I mange år tronet han høyt på formuestoppen i Klepp etter gode år for Salte As. Og i 2016 ble han kjent som en av de største private aksjonærene i Jæren sparebank, etter Monaco-baserte Arne Fredly.

– Nei, jeg hadde ikke behøvd å gå på jobb, men jeg liker å ha noe å gjøre, sier Oddvar Salte.

Han har pløyd mye av overskuddet inn i egen bedrift, og det ikke lett å se at det er et fabrikklokale som skjuler seg på eiendommen på høyden her i Klepp, der Nordsjørittet på sykkel svinger ned til Frøylandsvatnet. Både fabrikk, bolighus og garasje er holdt i samme stil.

Tre år med minus

Derfor var det også lett å kjøpe bedriften tilbake, da det også passet for Malm Orstad AS, og selv om det skjedde etter tre års drift med underskudd i Salte AS. I år runder bedriften med fem ansatte så vidt fem millioner kroner i omsetning.

– Vi skulle hatt mer arbeid, men det ser ut som om det lysner litt nå, lyder det ivrig fra Oddvar Salte, mens en skoleklasse kommer på besøk for å se hva som kan lages med avansert trådskjæring.

