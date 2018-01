Günther Theiss blir byprest

Han overtar etter Rune Skøyen, som går av etter over 15 år som prest i gatebildet i Sandnes.

Det vakte oppsikt da soknepresten i Gand i fjor sommer sto fram i Aftenbladet og fortalte at han hadde skiftet syn i homofilisaken.

På en gudstjeneste fortalte Günther Theiss menigheten at han var kommet fram til at Bibelen likevel åpner for homofilt samliv og likekjønnet ekteskap.

Bare ett år tidligere hadde han latt menigheten får vite at han ikke så noen teologisk mulighet for kirkelig godkjennelse av samliv mellom mennesker av samme kjønn.

Torsdag formiddag skriver Theiss på Facebook:

«I dag har jeg takket ja til stillingen som Byprest i Sandnes. Å være kirke og medvandrer blant mennesker som strever med rus. Et helt nytt landskap åpner seg foran meg i min prestetjeneste. Jeg gleder meg veldig. Det blir nok mange tøffe tak, fortellinger og erfaringer fra mennesker som har det vondt. Men jeg har så mye å lære av dem. Og kanskje kan jeg få formidle noe av det lyset og håpet som Jesus har gitt oss. Det blir ikke mer meningsfylt enn det.»

Byprestene i Sandnes jobber med oppsøkende virksomhet, ofte på gata, mot det etablerte rusmiljøet i byen.