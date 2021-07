20 nye smittetilfeller på Nord-Jæren og Jæren

Til sammen har det blitt påvist 20 nye smittetilfeller på Nord-Jæren og Jæren i løpet av helgen.

Av de smittede i Sandnes er to i aldersgruppen 30–40 år, to i aldersgruppen 40–50 år, en i aldersgruppen 20–30 år og en i aldersgruppen 0–10 år. Fire er nærkontakt, en har kjent smittevei og det ene tilfellet et knyttet til innreise.

Dagens smittetall for Sandnes viser hvor mange som testet seg og fikk positivt prøvesvar søndag. Med søndagens tall hadde Sandnes kommune 32 smittetilfeller forrige uke (uke 28).

I Stavanger er det fire nye smittetilfeller, hvorav tre er i aldersgruppen 30–39 år og en i aldersgruppen 40–49. En av smittekildene er ukjent. To er smittet av en nærkontakt, og det fjerde smittetilfellet er knyttet til utenlandsreise. Totalt var det 280 personer i Stavanger som testet seg for koronaviruset søndag.

I Sola kommune testet en person positivt for korona i aldersgruppen 0–9 år. Den smittede var en nærkontakt.

Sju nye smittetilfeller med covid-19 blei påvist i Time kommune i helga. Fredag fikk tre personer påvist smitte, hvor smittekilden er kjent ved to av tilfellene. Smittesporing for det ukjente tilfellet pågår. Dagen etter fikk ytterligere fire personer påvist smitte, alle med kjent smittetilfelle.

Også i Hå kommune blei det påvist to nye smittetilfeller laurdag. Begge tilfellene har kjent smittevei, og ingen har relasjon til Hå sjukeheim, melder kommunen.

Sist smittetilfelle i Hå var 15. juli. Da testet seks personer positivt for covid-19.

Det er ikke registrert nye smittetilfeller i verken Strand eller Randaberg kommune søndag. Klepp har heller ikke rapportert om nye smittetilfeller søndag.

Ved Stavanger Universitetssykehus er fire pasienter innlagt som følge av covid-19 mandag. Ingen av dem mottar respiratorbehandling. Fredag 16. juli var det tre innlagte pasienter med koronaviruset. Totalt i landet er det 17 innlagte pasienter med covid-19 mandag, hvorav seks får intensivbehandling og fem får respiratorbehandling.