Biskopen advarte mot falske fakta

Aftenbladet sendte minnegudstjeneste i St. Petri i Stavanger direkte. Se den i reprise her.

I sin tale tok biskop Anne Lise Ådnøy blant annet utgangspunkt i salmen «Å leva, det er å elska», med tekst av Anders Vassbotn.

– Falske fakta

– Å leva, det er å vinna til sanning i all sin ferd. Sanning er et stort ord. Sannheten er ekstra viktig i en verden der «småsannheter» settes sammen til falske fakta. Det er nok sant at vi som samfunn ikke har tatt tilstrekkelig på alvor det tankegodset som driver til ekstremisme og terror. Den rammet ikke blindt for ti år siden. De som skulle bære arven fra etterkrigstida videre, var terrorismens mål. Bomba i regjeringskvartalet var resultat av systemhat, sa biskopen.

Biskop Anne Lise Ådnøy takket Helle Grannestad for hennes berømte tweet fra 2011. Foto: Carina Johansen

Verdenskjent

Hun nevnte også Helle Gannestads verdenskjente twittermelding fra natten etter terrorangrepet.

«Når en mann kan forårsake så mye ondt - tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen!»

– Orda fjernet ikke realitetene, men de hjalp oss å løfte blikket da det sto på som verst, sa biskopen.

Hun fulgte opp med å spørre hvem som egentlig vet hva som er verst.

– Arrene, gravene, minnesmerkene, utålmodigheten nå, og trøttheten. Denne minnegudstjenesten på dagen ti år etter fjerner ikke det verste. For noen kan det mer kjennes som å rive plaster av såret, sier hun.

– Vi holder minnegudstjeneste fordi 77 liv gikk tapt 22.juli i 2011. 77 mørkerøde roser følger strømmen og bølgene mellom Hundvåg og Langøy, sa Stavanger-biskopen i sin tale.

Stanley Wirak og Kari Nessa Nordtun leste denne gangen tekster fra Bibelen. Foto: Carina Johansen

Ordførerne

Dette med tanke på minnemarkeringen ved minnesmerket på Lundsneset tidligere torsdag formiddag.

De to Ap-ordførerne fra Stavanger og Sandnes, Kari Nessa Nordtun og Stanley Wirak hadde i gudstjenesten oppgaven å lese tekster fra Bibelen, Wirak fra Matteus-evangeliet, kapittel 5, blant annet:

– Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes.

Nessa Nordtun fra 1. Korinterbrev, kapittel 13:

– Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.

Utstilling

Stavanger byarkiv arrangerer også en fotoutstilling i St. Petri-kirken for å formidle de hilsener, uttrykk for medfølelse og deltakelse, som byens befolkning, ikke minst barn, laget og la utenfor Domkirken i dagene etter 22. juli 2011. Her er noen skriftlige hilsener, men tegningene er i flertall.

Byarkivet oppbevarer alt dette materialet, også kondolanseprotokollene.

Utstillingen skal stå fram til tirsdag 27/7.

Det var begrenset med plasser i St. Petri-kirken på grunn av korona-pandemien. Foto: Carina Johansen

Programmet:

Inngangssalme: Til ungdommen.

Tekstlesing ved ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og ordfører Stanley Wirak

Preken ved biskop Anne Lise Ådnøy.

Musikk: Take my hand, precious Lord, ved Akerøs Trio.

Salme: Amazing Grace.

Dikt: Det vanskeligste av Hans Børli, lest av Rebekka Hennum, leder av Rogalands-avdelingen av Støttegruppen 22. juli.

Musikk: Vivaldi cellosonate i e-moll.

Salme: Å leva det er å elska.

Musikk: Lean on me, ved Akerøs Trio