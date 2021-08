Minneord: Bak humoren lå det også et dypt alvor

Lørdag 7. august fikk vi den uventede og veldig triste melding om at Svein Tang Wa var død, 75 år gammel. Han var en elsket multikunstner som utfoldet seg frodig som tekstforfatter, artist og billedkunstner.

Svein Tang Wa fylte 75 år 6. april i år. I den forbindelse gikk gjeng med venner sammen om å lage konsert, utstilling og mye mer for å hedre multikunstneren i desember. Svein Tang Wa i forgrunnen. Bak fra venstre Per Ravnås, Johan Egdetveit, Per Dybvig og Gunnar Roalkvam i festkomitéen. Foto: Marie von Krogh

Gunnar Roalkvam

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Svein Tang Wa viste tidlig kreative og kunstneriske anlegg og han utdannet seg ved Kunst og Håndverksskolen i Bergen. Som billedkunstner konsentrerte han seg de første årene med tegning og grafiske arbeider, særlig med linosnitt. Disse arbeidene hadde ofte et underfundig og humoristisk tilsnitt, og Tang Wa nådde snart svært mange med sin kunst.

Men som de fleste kunstnere måtte han spe på inntektene med annet arbeid. Gjennom årene har han i perioder arbeidet som tegner i Rogalands Avis, grafisk medarbeider hos Dreyer, som sliper ved Rosenberg Verft, som tegnelærer, oljearbeider på plattform i Nordsjøen, bokillustratør og i flere år som teatermaler, sufflør og skuespiller ved Rogaland Teater.

I billedkunsten orienterte Tang Wa seg videre med arbeider i oljemaling og akryl til han de siste årene har tatt opp tegnekunsten gjennom arbeidskrevende, detaljerte nonfigurative mønstre. Han har hatt flere utstillinger og høstet strålende kritikker.

En elsket trubadur

Svein Tang Wa har gjennom over 50 år gitt vesentlige bidrag til Stavanger og Rogalands kulturliv. Fra slutten av 1960-årene markerte han seg også som visesanger, særlig med egne viser på dialekt. Svein Tang Wa var en pioner i Rogaland ved å ta i bruk sin egen dialekt i visekunsten, men også ved å ta opp emner i sangene sine som var uavhengige av lokale forhold. Humor og underfundige litterære ordspill, gjerne sprelske og surrealistiske, men likevel med klar gjenkjenning og underliggende alvor, kjennetegner hans tekstunivers.

Svein Tang Wa, t.v., og Gunnar Roalkvam på Sting Nere i 2008. Foto: Fredrik Refvem

Da Stavangerensemblet valgte å konsentrere seg om å synge på norsk, tok de først kontakt med Svein for å be om lov til bruke hans tekster. Han ble døråpneren for en markant bølge av stavangerrock som fulgte med stor suksess inn i 1980-årene. Flere andre artister og grupper formidlet etter hvert også sangene til Tang Wa, og sammen med ham bidro de til mer aksept for eget språk i et område hvor en lenge hadde sett ned på sin egen dialekt. Av landskjente artister som framførte sangene til Tang Wa kan nevnes Stavangerensemblet, Reidar Larsen, Leif og kompisane og Vamp.

Svein Tang Wa fikk også spilt inn flere populære plater selv. Da «Hørr Gjøken» kom ut i 2007 skrev Kjetil Wold i Stavanger Aftenblad:

«Svein Tang Wa framstår som en blanding av vismann, menneskevenn og vidunderlig vimsemann. Tang Wa skriver om de små og nære tingene i livet som gjør oss mennesker glade, triste, sure og oppstemte og mye annet. Tekstene er varme og virkelighetsnære og noen ganger herlig surrealistiske. (...) Refleksjon og galskap balanseres hele tiden opp mot den typiske tangwaske humoren, rumlende kåtskap og livsoptimisme.»

De fleste har nok møtt den smilende og livsglade Svein med sine slagferdige kommentarer. Han sto gjerne fram som bohemen med sans for det gode liv og fantasifulle egenkomponerte matretter. Men bak humoren lå det også et dypt alvor. Særlig i de seinere år foretrakk Svein i større grad å framføre viser inspirert av egen oppvekst og prøvelser i livet. Da foreldrene, Sigurd og Eli, fikk lille Svein i 1946, hadde begge deltatt i aktivt motstandarbeid og gjennomlevd tøffe tak under krigen. Sigurd overlevde såvidt et langvarig opphold i tysk konsentrasjonsleir, og Eli satt på Grini til krigens slutt. Oppveksten til Svein ble derfor preget av foreldrenes og slektningers psykiske ettervirkninger etter harde slag under okkupasjonen. I flere av tekstene sine har Svein på sin måte hedret mor og far med vemodsfylte gylne øyeblikk fra barndommen.

Svein var alltid en «folkets mann» i den forstand at han nådde særdeles langt ut med sin visekunst. Med like stor innlevelse framførte han sine viser på store scener som i pensjonistforeninger, på sykehjem, i kulturhus, fagforeninger, ved demonstrasjoner og ved begravelser. Noen forretningsmann var han ikke, så han lot ofte formidlingsgleden dominere foran det å følge honorarsatser og å utvikle egen artistkarriere kommersielt. Men Svein Tang Wa var med sin raushet og godvilje, med sine lune, underfundige viser og med sin uovertrufne formidlingsevne en virkelig elsket trubadur. Lokalt ble han hedret med kulturpriser fra Stavanger kommune, Stavanger Aftenblad og Rogaland Mållag.

I forbindelse med at Svein Tang Wa fylte 75 år i april, bestemte venner seg for å hedre ham med bok, stor konsert, utstilling og film. Dette er planlagt gjennomført i desember. Svein var beskjeden på egne vegne, men han satte pris på initiativet. Vi ville så gjerne at han skulle få oppleve denne storsatsingen til ære for ham. Men nå vil vi samles og både minnes og gledes over alt det Svein Tang Wa har gitt oss.

Svein Tang Wa var en god og omsorgsfull far. Han etterlater seg en sønn og to døtre. Våre tanker går nå først og fremst til dem, og vi lyser fred over Svein Tang Wa`s minne.

på vegne av venner

Gunnar Roalkvam