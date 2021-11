Ingeniør kritisk til Undheim og landets billigste sykkelsti

Før måtte Rose Marie Løyning Hadland ut på fylkesveien når hun skulle til og fra skolen. Nå er ti-åringen en av mange som bruker ny turvei som fast sykkelsti. Men løsningen som ble til ved å legge litt ekstra grus over en grøft for ny fiberkabel, faller ikke i god jord i fagmiljøet som planlegger nye sykkel og gangstier.

Fra Oslo advares det nå mot «Undheimsmodellen». Frykten er at bygda i Time kan lage en ny mal for enklere sykkel- og gangstier langs offentlige veier her i landet.

