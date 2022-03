Spis Ute Ugå blir Take Away Week: Her er menyen

Take Away Week erstatter i år Spis Ute Ugå. Neste uke kan du få billig take-away i Stavanger.

14. til 20. mars arrangeres Take Away Week i Stavanger, og nå er menyen klar. Se hvor du kan få billig take-away neste uke, og hvor mye du må ut med i saken under.

