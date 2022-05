Kven klemte blinde Helge?

For nokon veker sidan skulle Helge Goa ta buss åleine frå sentrum. Som lyn frå klar himmel fekk han klem frå ei kvinne, men kunne ikkje sjå kven det var. No etterlyser han klemmaren – for å takka ho.

Helge Goa er blind og har nedsett høyrsel. Derfor klarte han ikkje å kjenne att dama som klemte han før ho forsvann. Foreløpig er identiteten hennar et mysterium.