Skal barnet ditt bruke Chromebook på skolen? Da bør kommunen ha en avtale om personvern med Google

Elever i Stavanger og Sandnes kan fortsatt bruke Chromebook i skolen. Dette til tross for at danske skoler nå begrenser denne bruken etter at en far klaget på hvordan brukerdata ble behandlet.

