UD mener Ungarn ikke har grunnlag for rettslige skritt mot Norge

Ungarn har ikke grunnlag for rettslige skritt mot Norge i striden om EØS-midler, mener det norske Utenriksdepartementet.

Statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet (H). Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB-Andreas Løf

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det var onsdag at talsperson Zoltan Kovacs for den ungarske regjeringen kunngjorde at Ungarn vurderer rettslige skritt mot Norge etter at landet mistet tilgang på 2,3 milliarder kroner i EØS-midler som følge av uenighet om midlene til sivilsamfunnet.

– Har overholdt det som var avtalt

Statssekretær Audun Halvorsen (H) i UD mener det ikke finnes grunnlag for trusselen.

– Vi mener det ikke finnes noe grunnlag for Ungarns trusler om rettslige skritt. Vi har overholdt det som har vært avtalt, både overfor EU og Ungarn, sier han.

Han viser til at rammeavtalen som ble inngått med Ungarn i desember 2020, hadde en klar klausul om at ingen programmer kunne godkjennes før en fondsoperatør for fondet for sivilt samfunn var oppnevnt.

– Vi var enige med Ungarn om prosedyrer for oppnevning av fondsoperatør for dette fondet og også hva som ville være konsekvensene av mangel på enighet om oppnevning av slik fondsoperatør, sier Halvorsen.

Ikke lenger tilgjengelige

Han mener Ungarn kjenner godt til avtalen og visste godt hva som var konsekvensene av at det ikke ble enighet om oppnevning av fondsoperatør.

– Fra giverlandenes side har vi forholdt oss til det som har vært avtalt med Ungarn både gjennom rammeavtaler og prosedyrer. Vi har formidlet til ungarsk side at midlene ikke lenger er tilgjengelige. Dette betyr at det ikke blir midler til programmer finansiert av EØS-midler i Ungarn i inneværende periode, sier Halvorsen.