Over 1000 underskrifter mot luftspenn på Finnøy

Lnett planlegger en ny 132 kV-kraftledning mellom Tau og Veland i Strand kommune, videre til Finnøy og Nordbø på Rennesøy i Stavanger kommune. Dette prosjektet har også ansvar for planlegging av nye transformatorstasjoner på Tau og Finnøy.

– Lnett verdsetter lokalt engasjement, for det er ønskelig med konkrete innspill til prosjektene, sier Ingvild Ween etter at folk på Finnøy samlet inn over 1000 underskrifter mot luftspenn over øya.

