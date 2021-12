Pastor ble nominert til Nobels fredspris etter pengegave

Kjell Magne Bondevik sammen med Aamir J. Sheikh.

Oslosenteret fikk 600.000 kroner fra stiftelsen til den nigerianske pastoren Emmanuel Edeh. Et halvt år senere ble pastoren nominert til Nobels fredspris.

Det skriver Dagbladet.

Bakgrunnen for saken er at Oslosenteret, der tidligere KrF-leder og statsminister Kjell Magne Bondevik er styreleder, sommeren 2015 fikk en pengegave på 72.000 dollar. Det tilsvarer 600.000 norske kroner.

Pengene kom fra MICPA (Madonna-stiftelsen), organisasjonen til nigerianske Emmanuel M.P. Edeh, også kjent som pastor Edeh.

Bondeviks samarbeidspartner Aamir Sheikh oppfordret et halvt år senere en partifelle i Høyre, stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen, til å nominere pastoren til fredsprisen.

Johnsen bekrefter overfor Dagbladet at hun nominerte pastoren. Det skjedde etter et møte med Sheikh og rådgiveren til Edeh. Johnsen sier i dag at hun ikke ville ha nominert Edeh hvis hun hadde visst om pengegaven til Oslosenteret.

– At Oslosenteret har mottatt penger, stiller saken i et annet lys enn det jeg ble presentert for den gangen, sier Johnsen til Dagbladet.

Sheikh bekrefter kontakten med Johnsen, men nekter for noen sammenheng med pengegaven.

– Det er riktig at jeg på denne bakgrunn tok kontakt med stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen og anbefalte at hun nominerte Fader Edeh til Nobelprisen. Jeg kjenner til at Ørmen Johnsen gjorde andre undersøkelser og konsultasjoner. Alle stortingsrepresentanter står fritt til å foreta sin selvstendige vurdering. Dette hadde ingenting å gjøre med Madonna-stiftelsens støtte til Oslosenteret, uttaler han.