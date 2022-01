De håper å selge bobler for 20 millioner kroner – produsert i Roga­land

Bodil Kvame er blant dem som satser mest på sider i Rogaland.

De nye siderprodusentene i Rogaland har laget over 100.000 liter og håper å selge bobler for over 20 millioner kroner i år.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden