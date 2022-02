Hunnedalsvegen stengt, betydelig fare for snøskred

Mye snø og mildere vær gjør at det er betydelig fare for snøskred i Sirdal og Hunnedalen. Hunnedalsvegen er stengt mandag formiddag. Men: det er endelig snø i Sirdal – og mer skal det bli.

Hunnedalsvegen er stengt på grunn av uvær. Bildet er tatt tidligere.

Hilde Moi Østbø Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mandag morgen melder Statens vegvesen at Hunnedalsvegen er stengt på grunn av uvær.

– Det blåser opp mot liten kuling i fjellet, men vinden minker gradvis utover sent formiddag og ettermiddag. Gjennom dagen vil det komme snøbyger i fjellet og sludd eller snøbyger i indre strøk. På kysten kommer det regn, sier Haldis Berge, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Vervarslinga på Vestlandet.

Skredfare

– Det blir mildere vær og kommer ganske mye nedbør. Derfor kan vi forvente at det kan gå noen våte skred av seg selv og at skredfaren i fjellet vil være betydelig framover. For en bruker betyr det at det kan være lett å utløse skred. Det kommer til å være mye vær i fjellet, sier Gustav Pless, vaktleder ved snøskredvarslingen Varsom.no.

– Hvordan skal man da ferdes?

– Helt enkelt: På det nivået anbefaler vi folk å unngå skredterreng. Det er vanskelig å navigere i dette været og å se om du går inn i et skredheng. Det kommer til å legge seg opp ganske mye fokksnø, noe som betyr at det er lett å løse ut skred for en skikjører. Når temperaturen stiger, kan det også lett løses ut naturlige skred, sier Pless.

Skredterreng er terreng som er brattere enn 30 grader.

– Hva med ved og i skitrekk?

– I selve skitrekket pleier det å være trygt, men renner man ut til sidene fra skitrekket, må man være oppmerksom på at det er skredfare.

Her kan du følge med på snøskredvarselet for Heiane (blant annet Sirdal og Hunnedalen)

Les også Skypumpe raserte nabolag i Sandnes

Det har snødd mye i Sirdal den siste uka. Her fra Aftenbladets webkamera på Ådneram.

Endelig snø

Den avtagende vinden vil øke på igjen onsdag.

– Da blir det stiv og sterk kuling i fjellet og på kysten, sier vakthavende meteorolog Berge.

Tirsdag ventes regn på kysten, og snø over 200 til 400 meter over havet.

– Det vil bli surt med vind og byger gjennom uka, men det blir iallfall påfyll med snø, sier hun.

Foreløpig er det ikke håp om snø på kysten, men det kan komme litt sludd mot slutten av uka.

Slik ser det ut i området ved Tjørhomfjellet mandag morgen.

Slik ser det ut i området ved Tjørhomfjellet mandag morgen.

– Nå har vi rundt 80 centimeter snø. Det har kommet 60 centimeter bare i helga, sier Øystein Tjørhom, daglig leder ved Sirdal skisenter.

Det aller meste av snøen har kommet i løpet av den siste uka.

– Nå er det natt og dag sammenlignet med hvordan det var for ei uke siden. Jeg håper vi nå klarer å åpne flere løyper, sier han.

Mandag formiddag blåser det kraftig på toppen av skitrekket, og mange av skiheisene er derfor stengt.

Mandag formiddag kjøres det kolonne over Haukelifjell, mens Hardangervidda er stengt.