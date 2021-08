– Er det bare kvinner som jobber med bergverk?

Norske investeringer, norsk eierskap og norsk kontroll, sier lokale politikere. Spennende diskusjon, men ikke aktuelt nå, sier regjeringen. Hva sier Arbeiderpartiet?

Hadia Tajik (Ap) ser godt fornøyd ut med det leder for prosjektet på Dybing, geolog Monica Øksnes, viser fram. Foto: Arnt Olav Klippenberg

Politikere valfarter for tiden til Dybing, på grensa mellom Eigersund, Lund og Sokndal. Her har Norge Mining flyttet inn hos Frelsesarmeen. Gudsforlatt blir fort feil om et sted som tilhører Frelsesarmeen, men plassen ligger langt fra folk og uten mobildekning. Til Dybing kommer altså politikere for å se på det som kan være starten på et nytt industrieventyr.

Hadia Tajik har vært i heia i Dalane før. På nesten samme dato i valgkampen for fire år siden dukket hun opp på Trollpikken. Denne gangen er det mineraler hun er opptatt av. I hallen på Dybing spurte hun humrende.

– Er det bare kvinner som jobber i bergverksindustrien.

Hun så til sin forbløffelse at alle de åtte som jobbet med steinprøvene var kvinner.

Et lite oljefond

Verdiene under bakken i Dalane blir tidvis beskrevet med så mange nuller at det føles mer korrekt å si at det kan dreie seg om et lite oljefond. Hva er det så som skjuler seg dypt under føttene til dalbuene? Er det gull? Ja, faktisk, men trolig ikke mye. Det er først og fremst mineralene vanadium, titan og fosfat man jakter på i dypet. Disse tre mineralene står på EUs liste over kritiske råvarer.

Norge Mining er ikke så norsk som navnet skulle tilsi. Det er briter og sveisere som står bak. I Dalane har selskapet 14 ansatte. De har tatt ut 15 500 prøver. Selskapet bruker rundt 12 millioner kroner i måneden på leting.

Hvis det viser seg at millionene de svir av fører til gruvedrift, frykter lokale politikere at kapitalen som da kreves, hentes i Kina.

Kina

Ordfører Odd Stangeland (Ap) mener Norge må komme på banen både med et statlig investeringsselskap og et statlig operatørselskap for mineralindustrien. Han viser til vannkraften og oljå som suksesshistorier, og til det stikk motsatte, til vindkraften, der vi har feilet.

– Jeg frykter at behovet for kapital på et tidspunkt blir så stort at det kommer inn aktører som ikke tenker som Norge Mining.

– Tenker du at for eksempel at Kina skal komme inn med kapital om noen år?

– Ja, jeg frykter at de som da kommer inn, ikke vil legge igjen noe særlig lokalt, sa Stangeland i sommer til Aftenbladet.

Per Emil Skjeldbred i Rødt Dalane mener mineraleventyret på Helleland fort blir enda et kapittel i sagaen om salget av Norge. Dette bør bekymre de fleste, mener han.

Avgift

Ordfører i Sokndal, Jonas Andersen Sayed (KrF), vil ha en avgift på gruvevirksomhet som skal tilfalle vertskommunen. Det fikk han Rogaland KrF til å vedta på fylkesårsmøtet.

Hva sier så regjeringen: I mars sa næringsminister Iselin Nybø (V) til Aftenbladet at verken statlig eierskap eller ny skattepolitikk for mineraler er aktuelt å innføre nå, men hun mener diskusjonen er spennende. I sommer fulgte hun opp fra etter besøk på Dybing:

- Jeg forventer at mineraler blir en sak i høst uansett regjeringen. Jeg tror ikke nødvendigvis det er slik at det vi gjorde i oljå, er det rette for denne næringen. I Venstre har vi pekt på at vi bør gjøre noe med skattleggingen slik at mer havner lokalt.

Hva sier Ap?

– Er Ap sentralt enig med ordfører Stangeland (Ap) i at det bør opprettes et statlig operatørselskap og et statlig investeringsselskap for mineraler etter modell fra oljå?

– Vi mener det er veien å gå for å klare å lage en industri ut av dette. Det finnes et enormt potensiale innenfor mineralutvinning. Men da må staten bidra til at private aktører våger å ta den nødvendige risikoen. Arbeidsplassene som blir skapt må komme landet til gode og verdiene må komme fellesskapet til gode, sier Hadia Tajik.

– Kommer dere til å foreslå dette ved et eventuelt regjeringsskifte?

– Ja, og det vil og bli foreslått at staten tar en mye mer aktiv rolle. Vi vil at det skal opprettes et helstatlig, eller delstatlig selskap for å bidra til skikkelige økonomiske muskler. Det er erfaringen fra oljå som viser oss de nødvendige skrittene vi må ta videre.

– Vil dere gå inn for en avgift som tilfaller vertskommunene?

– Vi må se hva slags innretning det blir. Det skal ikke bli sånn at det kommer inn store aktører her og tømmer sørfylket for verdier og etterpå stikker. Når noen tar ulempene med denne industrien, må de og få fordeler av det den skaper, sier Tajik.