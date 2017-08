Vedtatt: Den nye storkommunen skal hete Stavanger

Både Stavanger, Finnøy og Rennesøy har tidligere vedtatt på at den nye storkommunen skal hete Stavanger, og at antall representanter i kommunestyret skal være 67.

Dette ble også vedtatt på det felles kommunestyremøtet, uten at noen tok ordet.

– Blir stor jordbrukskommune

- En historisk og viktig dag for Stavanger. Nå blir vi en stor jordbrukskommune, og en del av Ryfylke. Det ser jeg fram til, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø til NRKs direktesending.

– Det er nå jobben starter, vi har en stor og viktig jobb foran oss, sier Rennesøy-ordfører Dagny Sunnanå Hausken til NRK.

– Noen utfordringer vil det bli i denne sammenslåingen, men det skal vi klare sammen, sier Finnøy-ordfører Henrik Halleland.

Sanner: - Gratulerer med dagen

– Gratulerer med dagen, var kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners første hilsen til det felles kommunestyremøtet etter at vedtaket var fattet.

– I en ny kommune skal en ikke fortsette som før, men se på hva som skal gjøres for at livet skal bli bedre for innbyggerne i en større kommune. Dette handler om å bygge noe sammen, sa Sanner.

– Dere får en kommune med nesten alt, fra tomater på Finnøy, sauene på Rennesøy og oljen i Stavanger. Jeg ønsker gjerne å komme til Tomatfestivalen neste år, sier Sanner.

Han kunne for øvrig fortelle at det nå er et nytt forslag i Stortinget om at kommunene fritt skal kunne lage nye kommunevåpen - og at dette ikke trenger å bli godkjent av Kongen i statsråd.

To representanter møtte ikke

Mens Finnøy og Stavanger begge stilte fulltallige på møtet i Statens Hus i Stavanger, var det to representanter fra Rennesøy som ikke møtte. Totalt var det dermed 107 politikere som møtte på møtet.

Sandnes og Forsand skal ha sitt felles kommunestyremøte i Lysefjordsenteret tirsdag 29. august klokken 15.00.