Flyktet fra flommen gjennom naboens hage

– Vi bor midt i smørøyet, skal jeg si deg. Vi dro frivillig søndag. Da hadde vannet steget to meter opp på garasjeanlegget. Omtrent 300 bilalarmer hylte, og det luktet bensin i gangene. Alle hadde jo fått beskjed om å fylle opp tankene. Siden det var vann til brystet i gatene, klatret vi over gjerdet og gikk gjennom hagen til naboen. Der slapp vi å svømme, forteller Marie Christin Amith.

Hun er fra Sandnes og har siden januar bodd i Houston sammen med sin ektemann Osman Amith fra Stavanger.

Privat

Pakket pass og undertøy

– Vi pakket det vi kunne, tok med pass, viktige dokumenter og litt undertøy. Nå er vi trygt innlosjert hos noen venner som bor i nærheten, men høyere opp. Jeg slet med å sove i natt, jeg var skjelven etter å ha opplevd dette, sier hun på telefon fra Houston.

Hun og mannen bor i et stort leilighetskompleks hvor et eget kontor sender ut informasjon på epost.

– I går fikk vi beskjed om at heisen stoppet. På garasjen er det flomsikring, en slags port. I går sto vannet sikkert to meter opp på veggen. I nærheten ligger to innsjøer. Natt til i går ble slusene åpnet for i slippe ned vann. I natt skjer det igjen.

Privat

Hun sier de er vant til flom etter mye nedbør.

– Lørdag formiddag var det ikke mer enn det er til vanlig etter mye nedbør. Jeg kunne gå i parken. Søndag morgen hadde vannet steget vanvittig mye i løpet av kort tid. Søndag kunne jeg ikke gå to-tre meter nedover gata en gang. Da kjente jeg at jeg ble redd, sier hun.

Privat

Kommer ingen steder

Paret bor i andre etasje. Før de dro, la de dyre gjenstander høyt opp, over klesskap og lignende, i håp om at ting av verdi ikke blir ødelagt.

– Det verste jeg inntil nå hadde opplevd, var smørkrisa før jul for noen år siden. Så opplever vi dette dramaet. Vi har det bedre hjemme enn vi er klar over. Fordelen her er at jeg er trygg på at jeg får riktig informasjon og oppdateringer. Jeg synes mer synd om dem som ikke har hus og hjem, sier hun.

Paret flyttet til Houston og januar og bor og jobber fra leiligheten de nå har flyktet fra.

– Nå er alle veier stengt. Vi kommer hverken ut eller inn, men vi er bare glade for at vi har strøm, vann, tak over hodet og snille venner vi kan bo hos, sier Amith.

Privat