Lørdag sender Aftenbladet Hanatrappene Opp direkte: – Genialt å trene i Hanatrappene, sier Henrik Ingebrigtsen

Lørdag formiddag er det duket for årets mest intense trappeløp i Hanatrappene. Her er Henrik Ingebrigtsens tips for å få mest ut av trappeløp.

Ingebrigtsen-brødrene trener ukentlig i trapper, men Hanatrappene blir i det lengste laget for at de skal få best mulig utbytte, sier Henrik Ingebrigtsen.

Publisert:

Aftenbladet sender Hanatrappene Opp direkte fra kl. 11 førstkommende lørdag.

– Hvis du springer Hanatrappene kommer du rundt et par svinger og midt den lengste delen begynner det å svi i lårene og du klarer så vidt å flytte deg, sier Henrik Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen er godt kjent med trappe-etappen på Hana. Han forteller til Aftenbladet at trappespenst er en del av den ukentlig grunntreningen, og at de løper i trapper minst én gang i uka.

– Men da er det sånn ikke veldig lange trapper. Vi pleier å enten holde oss til tribunen på Sandnes stadion eller tribunen inne i Sandneshallen.

– Så det er mest for spenst?

– For oss spenst og hurtighetsdelen av det, vi prøver å ikke gå inn i ordentlig melkesyre.

Han forteller at de 306 trappetrinnene er et perfekt sted å trene om man har et mål om å komme i bedre form.

– For mosjonister er det genialt å trene i Hanatrappene fordi det er en fin kombinasjon av tung muskulær trening og kondisjon.

– Du trener alt du trenger, og kan potensielt gjøre det på veldig kort tid.

Å springe ned igjen er noe annet, ifølge Ingebrigtsen. Det kan tære på kroppen.

– Men å løpe opp er i utgangspunktet veldig skånsomt for både knær og rygg og diverse.

Han har et råd til de som ønsker en rask og effektiv treningsrutine:

– Gønn på opp trappene, så går du gjennom boligfeltet på vei ned, og så gønner du på opp igjen – to-tre ganger, det er dagens økt.

– Kanskje ikke hver dag, for det er ganske tungt. Men annenhver dag eller et par ganger i uka, så har du det.

Henrik Ingebrigtsen tror han skulle klart å kare seg opp Hanatrappene på under ett minutt. Her fra gateløpet Forus Perseløp.

Her er Henrik Ingebrigtsens råd

– Det kommer an på hvor tøffe de vil være med seg selv, starter han.

Taktikk er et omdiskutert spørsmål i forbindelse med Hanatrappene Opp. Skal man starte litt roligere, eller gå for full fyring fra første trinn.

– Min taktikk ville vært å gønne på. Åpne hardt. Uansett om du sparer deg i begynnelsen eller springer fort fra start kommer melkesyra omtrent samtidig. Jeg tror ikke det er så stor forskjell.

Spesielt det siste strekket i trappene trekker Ingebrigtsen frem som «umulig». Starten av løypa er full av svinger, men i slutten kommer et lengre strekk.

– Det gjelder bare komme seg opp til det punktet så fort som mulig. Da kicker melkesyren inn og det går treigere og treigere inn mot målstreken.

– Er det andre ting å tenke på? Bør armene være med?

– Selvfølgelig må man holde frekvensen oppe, og da er armene med på det. I starten er det greit å ta litt lange trinn, og så ville jeg kortet stegene ned litt for å holde flyten.

Selv er Ingebrigtsen trygg på at han skulle klart seg til målstreken på mindre enn ett minutt, men er ikke sikker på hvor nær rekorden han ville vært. Rekorden er på 50,6 sekunder.

– Jeg tror jeg kunne kommet inn på 55 sekunder, kanskje, sier Ingebrigtsen.

Hanatrappene Opp er en naturskjønn rute. Her er Mikal Tengesdal i aksjon.

Direktesending på Aftenbladet.no

Aftenbladet sender hele løpet direkte. Kommentatorene vil være Kjetil Flygind og Camilla Bjørheim, som sammen med reporter Elias Håvarstein tar seeren gjennom den flere timer lange, spennende direktesendingen.

– Også i år legger vi opp til en storstilt direktesending fra Hanatrappene Opp. Vi får stemningsrapporter fra startområdet før løperne begynner på den bratte veien opp. Med kameraer plassert oppover i trappene kan seerne følge løperne opp mot mål, sier produsent Filip Blaauw i Aftenbladet.

På løpsdagen kan du følge løpet fra sofakroken, ved å se direktesendingen på Aftenbladet.no. Eller – enda bedre – du kan stå løypelangs og heie frem løperne.

Sendingen starter 10:45, et kvarter før startskuddet går. Deretter kommer deltakerne pustende og pesende opp trappa, ivrige etter å slå rekorder.

Bjørnis kommer til å være i målområdet på toppen av Hanatrappene lørdag 17. september fra klokken 11.

I år kommer også Brannbamsen Bjørnis til Hanatrappene. Bjørnis kommer ikke til å delta i løpet, men store og små kan hilse på ham i målområdet.

Bjørnis står klar på toppen for å ta imot små og store løpere.

I forbindelse med Hanatrappene Opp har Hana IL A-lag utfordret rivalen Riska A-lag.

Spent på om det blir ny rekord

– Gleder meg veldig til lørdag! Jeg tror det blir en kjempefin dag. Vi er heldige med været så langt, bank i bordet, sier Vetle Aarsvoll Svarstad, daglig leder i Sandnes IL.

Så langt har det vært en regntung uke, men til helgen skal det løye, og man kan til og med være så heldig at man ser solen innimellom.

– Fra et eliteperspektiv er det utrolig interessant å se om Markus Richter klarer å ta rekorden. Han var en tidel unna i fjor! i tillegg skal de mye til å slå Rakel Kyvik Wester som sprang best i dameklassen.

Mellom 200 og 300 deltakere skal spurte opp de 55 høydemeterne på Hana. Det er Svarstad fornøyd med, men han skulle gjerne sett enda flere.

– Jeg hadde satt et mål om 400 i år, og det var nok litt ambisiøst. Vi merker en liten nedgang post-covid, sier han.

Han har en oppfordring til alle i regionen som er klare for en utfordring:

– Meld dere på! Det går an å melde seg på frem til arrangementet starter!