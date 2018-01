Lyse reagerer på villedende informasjon

I advarselen skriver de følgende:

«Mange kunder har den siste tiden tatt kontakt med oss fordi de har blitt oppringt av andre strømleverandører. Leverandørene påstår at de har inngått en «samarbeidsavtale» med Lyse som gjør at de nå kan tilby en mye rimeligere strømavtale, men at de fremdeles er Lyse-kunder. Dette stemmer ikke. Velger du en strømavtale fra en annen leverandør, er du ikke lenger strømkunde hos Lyse»

De fortsetter:

«Fakta rundt denne samarbeidsavtalen er en ny bestemmelse fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat som sier at strømselskapene nå kan fakturere både strøm og nettleie. For deg som kunde vil det si at du bytter strømleverandør, men at du får en regning for strøm og nettleie».

