Kommunen: – Innlagt vann på hytta er helt frivillig

SANDNES: Mange hytter har innlagt vann uten at utslippet renses. Nå forventer kommunen at hytteeierne rydder opp. - Synes hytteeierne det er for dyrt, står de fritt til å koble fra vannet, sier Kjersti Ohr i Sandnes kommune.