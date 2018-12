Nå rigges det for fyrverkeri i Vågen

Pyrotekniker Kari Anne Sørlie i firmaet Engelsvold Fyrverkeri er i ettermiddag i full gang med å få på plass alt kruttet på flåten, slik at Stavangers befolkning kan bli underholdt i 10–11 minutter etter midnatt.

– Er det noen særlige utfordringer på grunn av vinden i kveld?

– Vi er i løpende kontakt med meteorologene om vindretning- og styrke, og vil legge lekteren i Vågen ut fra de opplysningene vi får. Slik det nå ser ut, er det ingen fare for at vi må avlyse. Blåser det mye, må vi bare trekke lekteren lenger ut fra land slik at vi får en større sikkerhetssone, sier Sørlie.

Pål Christensen

– Blir det samme showet som på de øvrige oppskytingsstedene, eller blir det noe ekstra i Vågen?

– Det blir litt ekstra og litt større effekter i Vågen, lover Sørlie.

Oppskytingen midt i Stavanger kommer i tillegg til de plassene som har blitt innarbeidet de siste årene: Madlatuå, Byhaugen, Varden, Vålandstårnet, Jåttåvågen og på Prixbanen på Hundvåg.

I tillegg blir det fellesfyrverkeri på Livsgledesletta på Bryne og ved Bersagelvarden i Randaberg.

Pål Christensen

Til sammen bruker Stavanger kommune drøyt 600.000 kroner på å feire inngangen til det nye året. Det er en liten økning fra i fjor, og gjenspeiler ikke hele anskaffelsen.

– Firmaet som står for fyrverkeriet tar noe av ekstraregningen ved at det er et ekstra oppskytingssted i år, sier Stein Bethuelsen i Stavanger kommune.

Hvis kommunen finner ut at man vil ha denne ordningen med sju opskytingssteder permanent, må det med andre ord graves litt dypere i bykassen neste gang.