Bussene flytter ut av sentrum

– Jeg skal ikke holde noen tale, jeg har bare en bussrute jeg må ta meg av, sier en bussjåfør før han går opp til den provisoriske talerstolen på toppen av trappen og forsvinner ut døren fra garasjehallen.

Tirsdag formiddag var det snorklipping og offisiell åpning av det nye bussanlegget i Kvelluren næringspark like ved Hoveveien 1,5 kilometer sør for Sandnes sentrum.

Det gamle bussanlegget nord for tinghuset skal blir til næringsarealer og parkeringshus for å erstatte parkeringsplassene som forsvinner når Ruten skal bygges ut. Reguleringsarbeidet har startet, og bestillingen fra bystyret er at parkeringshuset skal være ferdig i 2020.

Ola Fintland

Plass til 50 busser

Det nye bussanlegget har både vaskehall, servicehall, karosserihall og fylleanlegg for diesel og spylervæske. Det er også lagt til rette for bygging av trafostasjon og lading av elektriske busser i framtiden. I tillegg er det parkeringsplass for opptil 50 busser. Det nye anlegget er altså ikke en ny terminal for busspassasjerer, men et stoppested for busser og sjåfører som trenger påfyll, vask, reparasjoner og en plass å stå når de ikke er i drift.

– Målet må ikke være at bussene skal stå, men at de skal gå, smiler fungerende ordfører Pål Morten Borgli (Frp) under åpningen.

Ola Fintland

Kommunen ga tillatelse til å sette i gang 13. mars i år, og hele anlegget på 10.000 kvadratmeter sto ferdig 10. august.

– Jeg tror at vi har satt verdensrekord i bygging av et komplett bussanlegg, sier Arild Egeland.

Han har utviklet området sammen med Reidar Gullestad, og de to eier også anlegget sammen. Tomten ble kjøpt for 17 millioner kroner fra Sandnes Tomteselskap, og det er investert 50–60 millioner inkludert kjøp av tomt.

Leieavtale med Nettbuss

De to eierne har inngått en leieavtale med Nettbuss på minimum seks år med muligheter for forlengelse. Det er like lenge som Nettbuss har anbudet på bussrutene i sørlige og østlige deler av Sandnes og videre sør og østover til Gjesdal, Jæren og Dalane.

Ola Fintland

– Det er spesielt kjekt å høre at saksbehandlingen i kommunen gikk raskt, og jeg regner med at Olav Stangeland hadde motorene på maskinene i gang og var klar til å grave når kommunen ga tillatelse, sier Borgli.

Han mener at Kvelluren er et litt skjult næringsområde med attraktiv beliggenhet nær sentrum og med ny snarvei til E39, som åpner i slutten av oktober. Borgli trakk også fram at Sandnes er en by i stor vekst der det skjer omfattende endringer i sentrum. Derfor er han glad for at bussene har fått nytt tilholdssted. Selv om han ikke brukte ordet bompenger, klarte han også å flette inn den nye bomringen som tema.

– Mange politikere håper at folk skal parkere bilen fra 1. oktober. Jeg skal ikke si noe mer om det, eller hvem som får rett. Men det er skjønt å kjøre buss, og vi trenger gode bussforbindelser, sier Borgli.

Nettbuss er også fornøyd med det nye anlegget.

– Vi hadde en god plassering i Sandnes sentrum, men bygget var gammelt og slitt og bar preg av det. Vi visste at vi måtte flytte, og jeg er glad for at det har gått så knirkefritt. Anlegget er bygd på rekordtid, og vi er glad for at det ble som det ble. Fremtidens buss vil ha en annen teknologi, og vi er glad for at det er tilrettelagt for det, sier regiondirektør Øystein Gullaksen i Nettbuss.

Busselskapet har 96 uniformerte busser som kjører på oppdrag fra Kolumbus fra Sandnes og sørover på Jæren og i Dalane.

– Det er vanskelig å si når bussene våre blir elektriske, men teknologien er kommet langt. Jeg tipper at neste anbudsrunde fra Kolumbus blir tilpasset eldrift, men det vil skje i samarbeid mellom operatør og oppdragsgiver, sier Gullaksen.

– Hvordan tror du bomringen vil slå ut på antall busspassasjerer?

– Vi håper at flere vil ta buss til og fra arbeid og til fritidsaktiviteter, og det er også målet til Kolumbus, og da er det viktig å tilby gode kollektivløsninger, sier Gullaksen.