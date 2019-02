Rung er blant verdens beste handicapsvømmere og har vunnet fire paralympiske gull, åtte VM-gull og fem EM-gull. Nå jobber hun 50 prosent som prosjektleder i Olympiatoppen.

Jobben hennes blir å sørge for at flere unge med funksjonsnedsettelser blir sett og plukket opp av idretten.

– 1 av 9 innbyggere i Norge har en funksjonsnedsettelse, sier Rung.

Tirsdag besøkte idrettsminister Trine Skei Grande Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø, tidligere handicapsvømmer Sara Louise Rund og medlemmer av flere kommunale råd i Stavanger.

Tema for møtet var hvordan personer med funksjonsnedsettelse kan inviteres med i organisert idrett.

– 30 prosent av den funksjonsfriske befolkningen driver med idrett, men bare 0,5 prosent av dem med funksjonsnedsettelse gjør det samme, sier Rung.

Utfordringen blir å nå ut til dem

I Rogaland vil Rung øke integrering og deltagelsen i breddeidretten. Dette skal gjøres ved å blant annet skape nye møteplasser og treningsmuligheter. Samtidig må kommunene og fylkeskommunen bidra til kompetanseheving i skolen, i idrettsklubbene og hos foreldre. Samt bevilge penger til utstyr.

Den største utfordringen blir å nå ut til de det gjelder.

– Mange som er født med en funksjonsnedsettelse tør kanskje ikke ta kontakt med idrettsklubber, fordi de er annerledes, sier Rung.

Hva skal til?

Ett av målene med samarbeidet mellom Olympiatoppen og kommunene er å gjøre det enklere for barn og unge med en funksjonsnedsettelse å delta sammen med de funksjonsfriske.

– Idrettsrådet må sette dette på dagsorden. Vi må spørre oss: Hva må til? Utstyr eller tilrettelegging, spør Annamaria Gutierrez , leder for Kommunalstyret for kultur og idrett (V), under møtet.

Det er hun og Sissel Knutsen Hegdal, leder for Kommunalstyret for oppvekst (H), som nå samarbeider tett med Rung. De skal kartlegge hva de systematiske hindringene er, og hvordan kommunen kan bidra til å øke rekrutteringen.

Hva kan gjøres?

– I den nye idrettsmeldingen har vi bevilget penger til et paraski-VM, der vi skal samle alle de seks vinteridrettene innenfor paraidretten. Vi vil at Norge skal være i front når det kommer til dette, sier kultur - og likestillingsministeren.

– Hvordan skal et VM få flere inn i idretten?

– Det vil være med på å vise frem de fantastiske forbildene vi har i for eksempel Sarah Louise og Birgit Skarstein. De bryter mange barrierer og vil kanskje være med på å inspirere andre.

– Vi må sørge for at informasjon om dette når ut til idrettslagene, skolen og foreldrene. Vi må få frem at alle skal ha en mulighet til å være med i idretten, sier ordfører Sagen Helgø.

– Målet med dette er å redusere forskjellene i idretten og få flere ut i aktivitet, avslutter Rung.

LES OGSÅ: