– Hvorfor får vi ikke ta med hunden på kjøpesenteret?

– Jeg har en bitteliten Chihuahua som jeg holder under armen, men både Kilden og Arkaden i Stavanger nekter hunden min adgang hver eneste gang, sier Turid Waage.

Waage reagerer på at hun blir nektet inngang på kjøpesentrene når hun får lov til å ha med seg hunden inn på legekontoret.

Venninnen Louise Sørensen har bodd i Stavanger i 4,5 år. Tidligere bodde hun i Danmark, og der fikk hun alltid ha med hunden inn på kjøpesentrene, forteller hun.

– Det er trist at vi blir møtt med så mye motstand i Stavanger når vi har med oss hundene våre, sier hun.

– Vi får jo ikke besøkt dyrebutikken når vi ikke kommer inn på senteret. De snakker om allergi, men det kan jo ikke være et problem på så store steder.

Tillater ikke kjæledyr på steder med matservering

Senterleder på Kilden kjøpesenter, Marianne Madland, sier at det er en kjent praksis at dyr ikke tillates på steder med matservering, dagligvarer og andre virksomheter.

– Det er flere grunner til at det ikke er lov å ha med hunder inn på senteret, både med tanke på hygiene, trygghet og allergi. Det finnes unntak som for eksempel spesialtrente tjenestehunder. I tillegg har vi en dyrebutikk her på Kilden hvor det tillates at hunder tas med for å prøve utstyr, sier Madland.

Hun har forståelse for at enkelte ønsker å ha med seg hundene sine inn, men forklarer at de har mange besøkende og butikker å ta hensyn til. Derfor har de tydelig merket senteret med at hunder ikke har adgang.

– Det er litt annerledes i storbyene, som for eksempel i Oslo. I Stavanger er det ikke vanlig å forvente at man kan ta med hunden inn overalt. Det ligger nok i Stavanger-kulturen, sier senterleder på Arkaden kjøpesenter, Elisabeth Schibevaag.

Schibevaag har jobbet i Arkaden i syv år, og forklarer at de alltid har operert med at det ikke er lov å ha med hunden inn på senteret.

– Vi har 3,1 millioner besøkende i løpet av et år, og da må man ta hensyn, sier hun.

Fakta: Forbudet gjelder ikke nyttehunder Forbud mot kjæledyr gjelder ikke nyttehunder, som hjelper blinde, svaksynte og personer med fysisk funksjonsnedsettelse. Man kan ha med nyttehunder der man ellers ferdes uten hund. Nyttehunder har vanligvis et identifikasjonskort. I USA er det faktisk et økende problem at folk utgir hunder for å være nyttehunder ved å kjøpe falske identifikasjonskort. Dette fører til at mennesker som faktisk trenger hjelp og som eier en nyttehund, risikerer å ikke bli trodd, og kan bli kastet ut fra steder som ikke tillater husdyr.

Det kan være frustrerende å bli nektet adgang når du helst ikke vil la hunden være hjemme, og det er ikke alltid lett å vite hvor man kan og ikke kan ta med hunden.

Men på hva slags steder er det egentlig greit at man tar med hund? Aftenbladet har tatt en kjapp sjekk.

Hotell

Det er stadig flere hotell som tillater at man tar med hunden inn, og av de 45 hotellene Aftenbladet kontaktet i Stavanger, er 20 av dem kjæledyrvennlige.

Noen hotell har egne rom til personer som ønsker å ha med hund - andre har VIP-tjenester for hunder, som de kaller for VID (Very important dog).

På nyttårsaften kan du ta med hunden på nyttårsfeiring på Clarion Hotel Air, på Sola.

– Lydisolerte vegger og vinduer samt at det ikke er lov med fyrverkerier rundt flyplassen og på Solastranda, gjør hotellet til et ideelt sted for lettskremte hunder på nyttårsaften, sier direktør for Clarion Hotel Air, Lavrans Gjønnes.

Fakta: Steder allergikere kan reagere på hunder Problemene kan oppstå både ved direkte kontakt, f.eks. når man klapper eller blir slikket av en hund, og ved indirekte kontakt som når man besøker lokaler der det finnes hunder. De fleste reaksjoner inntreffer når en allergiker treffer på hunder innendørs, men plagene kan også oppstå utendørs. Sensitive personer kan til og med få symptomer av å oppholde seg på offentlige steder der det ikke finnes noen hunder. Dette kommer av at allergener fra hunder og andre pelsdyr lett spres til dyrefrie steder gjennom eiernes klær og hår. Kilde: allergiguiden.no

Fakta: Symptomer ved hundeallergi Personer som er allergiske mot hunder, får symptomer når de allergifremkallende stoffene fra dyret kommer i kontakt med øyne, nese, hud eller luftveier. Symptomene er: Tett nese

Rennende nese

Hovne, røde, kløende og rennende øyne

Nysing

Elveblest

Eksem

Tørrhoste

Astma (vanskelig å puste, piping i brystet, unormalt trøtt) Kilde: allergiguiden.no

Buss og båt

På både bussene og båtene til Kolumbus kan du ta med deg hunden, så lenge hunden ledsages. Hundeeiere bes om å vise hensyn til passasjerer med allergier, og ofte er det reservert egne seter til personer som har med seg hund.

Hundeeier Turid Waage tar ofte bybussen, og opplever aldri at noen reagerer på at hun har med seg hunden.

Kafé

Aftenbladet oppsøkte 14 kafeer i Stavanger sentrum for å se om de tillot hunder. Alle utenom to sa at de ikke tillater hunder i lokalene sine, men de fleste kafeene som har uteområder tillater at hundene oppholder seg der.

Ifølge Mattilsynet kan du ta med hunden på kaffebarer, kafeer, restauranter, puber og andre spise- og utsalgssteder, dersom det ikke er fare for at maten forurenses. Dette gjelder både inne og ute. De fleste kafeer og utesteder velger likevel å nekte hunder adgang. Dette kan være av hensyn til blant annet forstyrrelse og for personer med allergier.

– Det er driftansvarlig selv som har hovedansvaret for at maten som lagres og serveres er trygg, sier Mattilsynets Gyrid Espeland, som er seksjonssjef for avdeling Sør- Rogaland, Sirdal og Flekkefjord.

Espeland forklarer at hunder kan ha med seg smitte fra omgivelsene på lik linje med andre dyr. Derfor er lovverket veldig tydelig på at husdyr ikke skal ha adgang der mat lagres og serveres.

– Av og til får vi smitte via et håndtak, på toaletter eller rundt i lokalet. Dette kalles indirekte forurensing.

Hun sier at de som har kjæledyr ofte ikke opplever at dette stemmer, fordi de selv er vant til å være nær hunden sin, men det hender faktisk at folk blir syke av at hunden for eksempel slikker dem i ansiktet.

Båndtvang

Fra 1. april til 20. august er det båndtvang i hele Stavanger, med noen unntak.

Her kan hunden din løpe fritt

Åsen - Et inngjerdet område på sirkustomten.

Sørmarka, sørøst Hinnamarka - Et stort område som ikke er gjerdet inn.

Kvernevik friområde - Et inngjerdet område i sør.

Storhaug - Et inngjerdet område ved sjøen i Ramsvik.

Tjensvoll - Et inngjerdet område ved vannbassengene.

Kilde: Stavanger Kommune

Her gjelder båndtvang hele året

Friområdet rundt Mosvatnet og i Vålandsskogen.

Friområdet omkring Litle- og Store Stokkavatnet.

Sørmarka - med unntak av hundeluftingsområdet.

Hele friområdet på strekningen Breivik og Hillevågsvatnet.

Friområdet omkring Vannassen.

Friområdet omkring Møllebukta i Hafrsfjord.

Friområdet på Vaulen.

Samt lekeplasser, skolegårder og offentlige idrettsanlegg.

Kilde: Stavanger Kommune

