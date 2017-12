Stormsenter på vei mot Vestlandet – ennå ikke ekstremvær

Etter øsende regn i flere dager vil et stormsenter feie inn over Vestlandet torsdag. Flere steder kan det bli full storm, med voldsomme vindkast.

I Rogaland og Hordaland kan det lokalt komme mellom 200 og 300 millimeter nedbør fra tirsdag til torsdag, og regnet avløses av et skikkelig ruskevær, skal vi tro Meteorologisk institutt.

– Torsdag kveld ventes økning til vestlig full storm 25 meter per sekund på kysten og i fjellet, natt til fredag dreiende nordvest med kan hende sterk storm 30 meter per sekund. Det ventes vindkast på 35–40 meter per sekund inn over land, opplyser Meteorologisk institutt i et varsel onsdag ettermiddag.

Fredag kan det også lenger nord, i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre, bli både full og sterk storm både på kysten og i fjellet. Også her advares det om vindkast opp mot 40 meter per sekund inn over land.

– Stormsenteret ser ut til å komme inn mot Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Små endringer i plassering av lavtrykket kan gi store utslag. I disse områdene er det derfor ekstra stor usikkerhet i prognosene, opplyser meteorologene.

Ennå ikke ekstremvær

Varselet er foreløpig ikke et varsel om ekstremvær, men det kan det bli dersom værforholdene skulle endre seg til det verre.

Fra onsdag til torsdag ettermiddag er det et vestlig og senere sørvestlig vindfelt som fører med seg varme og fuktige luftmasser til sørlige deler av Vestlandet. Sent torsdag blir disse luftmassene erstattet av kjøligere luft og nedbøren er altså ventet å avta. Da vil imidlertid stormsenteret komme inn mot Vestlandet og gi kraftig vind i store deler av landet.

I Agder, Telemark og Buskerud blir det ikke like kraftig vind som i vest, men folk må belage seg på sørvestlig liten storm og kraftige vindkast før vinden minker igjen på fredag.

Pål Christensen

300 millimeter på tre dager

Onsdag ettermiddag regnet det fortsatt godt, særlig i Rogaland og Hordaland. På ett døgn kom det mellom 80 og 140 millimeter nedbør mange steder i fylkene.

– Fra onsdag ettermiddag til torsdag ettermiddag ventes fortsatt lokalt svært mye nedbør i indre og midtre strøk av Rogaland og Hordaland. Lokalt er det ventet 50–90 millimeter på 24 timer. Til sammen kan det lokalt komme 200–300 millimeter i løpet av tirsdag, onsdag og torsdag, fastslår Meteorologisk institutt.

Meteorologisk institutt har betegnet nedbørsmengden disse dagene som spesielt stor, og noe som kun skjer hvert femte eller tiende år.

Flomfare

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har varslet fare for flom, jordskred og snøskred som følge av det voldsomme regnværet. For indre strøk av Rogaland og Hordaland er varselet på oransje farenivå – det nest høyeste. I en oppdatert statusrapport onsdag morgen fastslo NVE at vannføringen i bekker og elver i disse vestlandsfylkene har steget kraftig.

Snøgrensen vil ligge på rundt 1.200-1.500 meter over havet fra onsdag til torsdag. Tirsdagens nedbør førte til at snøen ble våt, og relativt høye temperaturer fram til torsdag og mye vind fører i tillegg til stor snøsmelting. Først fra torsdag ettermiddag vil det bli kaldere.

– Dette vil føre til stigende vannføring og fare for flom på oransje nivå, som er vårt nest høyeste varslingsnivå. Flom på oransje nivå kan medføre alvorlige skader. Situasjonen er svært følsom for endringer i temperatur og nedbørsmengder, opplyser NVE i sitt oppdaterte flomvarsel onsdag formiddag.

En oppdatert oversikt Meteorologisk institutt sendte ut ved 10.30-tiden onsdag, viser at det ved Liarvatnet i Strand er målt 140,1 de siste 24 timene.

Det har kommet mye nedbør de siste 24 timene i #Rogaland og #Hordaland. Dette er de høyeste fra fem av målestasjonene våre. pic.twitter.com/HQgFIIWB0L — Meteorologene (@Meteorologene) December 6, 2017