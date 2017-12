Arbeidstilsynet har politianmeldt Blidensol

– Saken er under etterforskning og vi jobber med å ta avhør. Blidensol er anmeldt for ikke å møte opp på et lovlig innkalt møte, sier Åslaug Høgemark, seksjonsleder i Nordsjø/miljø-seksjonen i Sør-Vest politidistrikt.

Hun sier at brudd på arbeidsmiljøloven kan straffes med tre års fengsel under særlig skjerpende omstendigheter.

Anmeldelsen handler bare om ikke å stille opp i møte, og har ingenting med hijabsaken på Blidensol å gjøre.

– Etterforskningen vil vise hva denne saken handler om, sier Høgemark.

Uvanlig

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved Blidensol sykehjem 18.januar. Dette resulterte i en svært kritisk rapport og et varsel om tvangsmulkt. Årsaken til det var at de mente at arbeidsmiljøutvalget ikke utførte oppgaver i tråd med kravene i loven. Siden gjorde styreleder det klart at styret ikke ville møte Arbeidstilsynet på et nytt møte.

«Nå er det nok! Ingen av oss kommer til å møte til de tillyste møtene med Dem den 24. ds,» skrev styreleder i et brev til Arbeidstilsynet.

– Generelt kommenterer vi ikke anmeldelser som er under behandling, sier Borghild Lekve, regiondirektør i Arbeidstilsynet.

– Hvor alvorlig er det å nekte å møte Arbeidstilsynet?

– Det er alvorlig å unnlate å yte pliktig bistand til offentlig myndighet. Vi opplever så og si aldri at noen nekter å møte oss, dette er svært uvanlig, sier Lekve.

I etterkant av tilsynsbesøket klaget Blidensol til Arbeidsdirektoratet, fordi de mente at Arbeidstilsynet var partiske da de vurderte forholdene ved sykehjemmet. Arbeidsdirektoratet på sin side, mente at Arbeidstilsynet gjorde jobben sin.

Fakta: Blidensol-saken I september 2016 vedtok driftsstyret ved Blidensol sykehjem at det ikke var tillatt å bruke religiøse eller politiske plagg, som for eksempel hijab til arbeidsuniformen. Likestillings- og diskrimineringsnemnda konkluderte med at uniformsreglementet var diskriminerende. Til tross for dette ville ikke Blidensol oppheve vedtaket. Arbeidstilsynet rettet kraftig kritikk mot Blidensol. Styret nektet etterpå å møte Arbeidstilsynet, noe som er ulovlig. På bakgrunn av dette bestemte Stavanger kommune seg for å heve driftsavtalen med sykehjemmet. Men styret nektet også å møte kommunen. I sommer møttes Blidensol og kommunen for å planlegge videre drift, og siden den gang har samarbeidet vært godt.

– Fundamental misforståelse

– Denne anmeldelsen skjønner vi overhodet ingenting av, og den vil bli håndtert deretter. Det beror på en fundamental misforståelse sånn vi ser det, og vi kan ikke se at de har gjort noe straffbart, sier Niels-Christian Schelver Petersen, som representerer nestleder i Pleiehjemsforeningen, Kirsten Smedvig.

Han sier at Smedvig og styreleder Dagny H.H Pedersen er innkalt til avhør.

– Hva handler misforståelsen om?

– De var ikke klar over at det var forbundet med straffeansvar ikke å møte opp under et tilsyn. Saken blir en vurdering av hva Arbeidstilsynet har informert om, og de har ikke fått noe informasjon om dette, sier Petersen.

Han er kritisk til prosessen.

– Jeg opplever det som en utålmodig prosess fra Arbeidstilsynet, og den består av pålegg og plikter til et styre som er basert på frivillig basis og veldedighet. I stedet for å bistå og hjelpe, har de bare krevd og pålagt. Det var det som kuliminerte i at de ikke ville møte Arbeidstilsynet, sier advokaten.

– En strafferamme på tre år. Hva tenker du om det?

– Det tenker jeg ingenting om. Vi er langt unna det nå.

Advokaten sier de nå vil følge opp avhør, be om å få innsyn i saksdokumenter, gå gjennom dem og eventuelt begjære ytterligere etterforskningsskritt hvis det trengs.

Vanlige regler

Borghild Lekve i Arbeidstilsynet sier at saken er behandlet etter vanlige saksbehandlingsregler.

– De har fått kommet med uttalelser underveis, og alle saksbehandlings regler er fulgt. Jeg ønsker ikke å kommentere det andre han sier, sier Lekve.

Arbeidstilsynet avsluttet tilsynssaken ved Blidensol i august. Da ble også tvangsmulkten Blidensol måtte betale avsluttet. Blidensol måtte betale to tvangsmulkt på to ganger 1000 kroner dagen (mandag til lørdag) fra 3. juli til 1. august.

«Vi er informert om at arbeidsmiljøet fremdeles oppleves krevende for mange ansatte ved Blidensol sykehjem. Konflikten mellom styret og ansatte har påvirket arbeidsmiljøet og flere ansatte føler utrygghet,» skriver Arbeidstilsynet i det avsluttende brevet 23. august.

Blidensol sykehjem er solgt til Stavanger kommune, som overtar driften fra 1.mars 2018.

