Stavanger vil ha omkamp om bussfelt på Motorveien

Forslaget ble fremmet av partiene Ap, Høyre og KrF i kommunalutvalget tirsdag, og kommer til å bli vedtatt i bystyret. Det blir dermed opp til ordførerne i styringsgruppen for Bypakken å vurdere å endre prioriteringslisten.

– Vi ber om en ny vurdering av kost/nytte av kollektivfelt på E39 Schancheholen - Solasplitten opp mot kost/nytte for infrastrukturtiltak rettet mot Ullandhaug og videre mot Forus, sier gruppeleder Kari Nessa Nordtun (Ap).

Hun mener tilgjengeligheten til Ullandhaug vil kunne bli et stort problem når det nye sykehuset åpner i 2022.

– Det er lagt inn nye bussfelt fra Jåttåvågen, opp langs Diagonalen til Madlaveien og opp til sykehusområdet. Fra de andre kantene, Madla, Tasta, Eiganes/Tasta og Sola er det ikke lagt opp til noen forbedring. Skal vi få endret på dette, må vi handle nå, sier Nordtun.

Høyres gruppeleder, John Peter Hernes, sier han leste med interesse innlegget i Aftenbladet fra arkitektene Per Th. Grimnes og Nils Jacobsen, der kollektivfelt på E39 fikk mildt sagt lite skryt. De to påpekte blant annet at det blir svært få passasjerer å plukke opp langs Motorveien, og at utvidelse av tunnelene på Auglendshøyden vil føre til uhorvelige køer i anleggsperioden.

De to representerer gruppen Byutviklingens lange linjer (BULL), og mener at det å utvide Motorveien til seks felt uansett vil være å legge til rette for mer biltrafikk, selv om de to nye skal forbeholdes busser og tungtrafikk.

– Vi bør få et svar på hvilke tiltak som gir oss mest igjen for pengene. Vi vet at de som skal fram og tilbake til Ullandhaug er like mange mennesker som det bor i Egersund. En bedre forbindelse mellom Forus og Ullandhaug, og gjerne inn til sentrum også, vil avlaste andre veier der trafikken står tett allerede i dag, sier Hernes.

Bystyret kommer også til å be styringsgruppen om å forsere arbeidet med å legge til rette for høyverdig kollektivtransport til Ullandhaug, enten i form av opparbeidelse av eget kollektivfelt eller bussvei til Ullandhaug, også fra andre adkomster enn via diagonalen.

«I den forbindelse fremstår etableringen av fortrinnsvis bussvei, eller kollektivfelt til Ullandhaug fra Stavanger sentrum. enten fra Madlakrossen over til Ullandhaug eller fra Schancheholen via Tjensvoll til Ullandhaug, som viktige og interessante alternativ som bør utredes og eventuelt planlegges for, før midler låses til et kollektivfelt langs E39», heter det i forslaget fra Ap, H og KrF.

Venstre har i flere år, helt siden partiet gikk inn for nytt SUS på Ullandhaug, vært ivrige med å understreke at lokaliseringen også må følges opp med store kollektivinvesteringer, nærmere bestemt skinnegående transport mellom sentrum og sykehus/universitetsområdet. Venstre støttet ikke det nye forslaget i kommunalutvalget.

– Vi mener at forslaget slik det nå ligger, låser en løsning til bussvei eller kollektivfelt. Det vi vil ha er skinnegående transport, et alternativ som nå skal utredes i regi av fylkeskommunen og Jernbanedirektoratet, sier Kjartan Alexander Lunde (V).