Slik blir nye «Sentrumsparken» i Randaberg: Base har solgt leiligheter for 100 millioner

Midt i Alstor-rettssaken kan eiendomsinvestor Alfred Ydstebø glede seg over at det er stor interesse for leilighetene i «Sentrumsparken» i Randaberg. Halvparten av leilighetene er allerede solgt - til en verdi av rundt 100 millioner kroner.