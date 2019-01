Stiftelsen bak skipet «Restauration» er konkurs

Stiftelsen bak sluppen «Restauration» har vært i Stavanger tingrett og meldt oppbud. Derfor er det nå åpnet konkurs i boet Stiftelsen Emigranskipet Restauration. Skiftesamling vil bli holdt 12. februar i Stavanger tingrett.

– De har forsøkt å avvikle selskapet, men har ikke fått samtykke fra alle kreditorene på det. De har en gjeld på i overkant av 300.000 kroner, sier bostyrer Flemming Karlsen i Stavangeradvokatene.

Stiftelsen eide tidligere skipet «Restauration», men solgte skipet til Yuhong Hermansen i 2013. Da de solgte skipet fikk de også bruksrett til skipet i 10 år, og har fortsatt å drifte skipet etter dette. Nå har de oppnevnt at det å holde skipet i god stand og å holde sertifikater er for dyrt sammenlignet med inntektene skipet får.

– Stiftelsen har opplevd en stor inntektssvikt etter oljekrisen, sier Karlsen.

Aftenbladet skrev i november om at Yuhong Hermansen hadde lagt ut skipet for salg på Finn.no med en salgspris på fire millioner kroner. Den ligger fremdeles ute for salg. «Restauration» er en kopi av utvandrerbåten med samme navn, som ble bygget av båtbygger Jørn Magne Flesjå på Finnøy i 2010.

«Restauration» er til salgs på Finn.no