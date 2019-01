Sterke aktører vil sette et nytt fotavtrykk for Bryne

Det nye teknologi- og kompetansesenteret kan bli det første i Norge som varmes opp med energi fra et lokalt datasenter.

Det planlegges på eiendommen til Jæren teknologiforum, tidligere Jærtek, mellom Bryne vgs og stadion. Tomten står ledig og er regulert for 12 etasjer og 9000–10000 kvadratmeter.

– Vi må posisjonere oss for framtidens arbeidsplasser, lyder det sindig fra næringssjefen i kommunen, Reidar Hebnes.

Fikk napp på messe

Han startet samarbeidet under Nordic Edge-messen i Stavanger i høst. Siden har det vært mye kontakt og møter, og torsdag kunne næringssjefen invitere til pressekonferanse for å informere om de sterke aktørene som nå sammen signerte et konsept for satsingen:

Nokia vil drifte

Finske Nokia, som fortsatt sitter med patenter for mobiltelefoner, har over 103.000 ansatte og omsatte i 2017 for 23,15 milliarder euro.

Til Bryne vil Nokia komme med råeste av det råe som finnes for drift og utvikling av datasenter - og da med et opplegg for at varmen som skapes i et slikt senter ikke går opp i lufta, men brukes på ny. Kanskje kan den brukes til å varme opp den nye svømmehallen som kommer i nabolaget.

– Nå vil vi først sette opp et pilotprosjekt. Det vil gi oss svar som vi kan bygge videre på for å skape verdens beste datanettverk, var den ubeskjedne beskjeden fra Nokias strategiske sjef, Ole Christian Braathen.

Bryne inngår som et av Nokias fem prosjekter i verden på dette området. Konsernledelsen i Finland ble oppdatert om satsingen rett før jul.

Først Svartisen, så Bryne

Miris As på sin side «utvikler og realiserer eiendomsprosjekter med fokus på bærekraft, innovasjon og ny teknologi innenfor globalt voksende sektorer.»

Miris

Miris er mest kjent for hotellet Svart, tegnet av Snøhetta, som skal ligge som en ring ut i sjøen under Svartisen i Nordland. Det skal produsere mer energi enn det selv bruker og ha null utslipp. Byggestart er planlagt om ett år.

– Vi ser for oss at Nokia leverer teknologien og driver senteret, mens vi utvikler eiendommen og blir en av eierne, sier visepresident for prosjekter i Miris As, Svein H. Olavesen til Aftenbladet.

Asplan Viak skal stå for selve konseptutredningen, og alt skal skje i nært samarbeid med lokalt næringsliv.

Geir Sveen

Drømmepartnere

For Time og Jæren teknologiforum er dette et drømmescenario.

– Vi ser at dette kan skape store ringvirkninger for Bryne, sier næringssjef Reidar Hebnes.

Leiv Vårdal, daglig leder i Jæren teknologiforum, slår fast at stiftelsen aldri har ønsket å bli en eiendomsutvikler. Stiftelsen ble startet av 45 virksomheter, åtte kommuner og fylkeskommunen for å samarbeide om ny teknologi. Nå sitter de med en verdifull tomt som andre kan være med å utvikle.

– Det vil fortsatt være midt i blinken for formålet med stiftelsen; spre kunnskap og ny teknologi, sier Vårdal.

Stiftelsen, som nå ledes av tidligere ordfører Arnfinn Vigrestad, rådmannen i Bjerkreim, Ørjan Daltveit og Vårdal, lanserte rett nok i 2016 et teknologitårn på samme tomt. Også dette var spenstig og i 12 etasjer.

Ny spenstig arkitektur

Men nå ser alle for seg for at det kan bli et enda mer spektakulært bygg når Miris kommer inn.

– Miris som eiendomsutvikler har vist til nå at de satser stort på spenstig arkitektur, konstaterer både næringssjef og leder for Jæren teknologisenter.

Tomteeieren er nå innstilt på å bruke tid, krefter og penger på å utvikle bygget i samarbeid med andre.

– Og datasenteret blir bare én del av innholdet, understreket styreleder Arnfinn Vigrestad på pressekonferansen.

Men de må regne med konkurranse fra flere byer:

Mange vil gjøre det samme

En mulighetsstudie, laget av Snøhetta, Skanska, Asplan Viak, Nokia og Miris, viser at datasentre kan bli en viktig del i utviklingen av fremtidens miljøbyer.

Med plassering sentralt i byen kan datasentre forsyne byggene rundt med energi. Samtidig kan solceller fra de omkringliggende husene produsere strøm til eget forbruk og til datasenteret. Ifølge mulighetsstudien kan byer med opptil 18.000 innbyggere bli selvforsynt med energi på denne måten. Studien viser også at energiforbruket i datasentre kan reduseres med opptil 40 prosent, sammenlignet med et ordinært datasenter, viser prospektet.

Planen er at konseptutredningen skal være klar i mai - da med et konkret grunnlag for å gå videre.