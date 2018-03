Isak og Isabell på trygg is

Mor og sønn med de treffende navnene Isabell og Isak (9) var to av mange som skøytet avgårde over Stokkelandsvannet. Med seg hadde de dvergschnauzeren Shankly, som også er glad i is.

– Han var så sliten i går av å gå på isen at han lå i stabilt sideleie hele kvelden, sier matmor, før de tre suser avgårde.

Pølser og is

Mange hadde lagt lørdagsutflukten til Stokkelandsvannet lørdag. Noen kom bærende på en lang benk, mens andre allerede hadde rigget seg til med bålpanne og takke på formiddagen.

– Vi er speidere fra Sandnes som hadde tenkt å dra til Brekko i dag. Men da vi så at isen var trygg, snudde vi om og dro hit i stedet, sier Roar Huseby.

Speiderne har god fyr i bålpanna, og mange har funnet seg en pinne for å grille pølse.

Noen forteller at de har gått mest på skøyter inne på Jærhagen, og teller opp at det er fem år siden sist de gikk på Stokkelandsvannet.

– Det er kjekt når det er is på et ordentlig vann, det er nesten litt eventyrlig, sier Margrethe Kongsvik.

Snart fire år gamle Ellinor Stensland Nordtveit har fått nye skøyter i dag, og har kjørt med pappa helt fra Sola for å teste dem. Han har et godt tak i henne, men skøyte-beina går litt av seg selv.

– Hun har prøvd skøyter inne én gang før, sier pappa Tom Atle Stensland.

Tre vann

Lørdag var det trygg is på Stokkelandsvannet og Bråsteinvannet i Sandnes, i tillegg til Hindalsdammen i Stavanger.

Stavanger kommune måler istykkelsen hver dag. Følg med her.

Sandnes kommune måler istykkelsen igjen søndag morgen, og oppdaterer her.