Fortsatt speilglatt på veier og fortau

I løpet av ettermiddagen og kvelden har Aftenbladet fått en rekke tips fra folk i hele distriktet som forteller om såpeglatte veier og fortau. Smågater og fortau er islagte, og når det regner oppå isen, blir det nærmest umulig å komme seg sikkert fram.

For Ingunn Thorbjørnsen på Hundvåg gikk det galt da hun var på vei hjem fra jobb i en barnehage på Storhaug.

– Siden det var så glatt, hadde jeg latt bilen stå. Jeg våget ikke å kjøre. Da jeg var ferdig på jobb i ettermiddag, gikk jeg fra Nymannsveien og mot busstoppet på Kjelvene i Stavanger. Jeg regnet med at den bratte bakken ned dit var strødd, men det var den absolutt ikke, forteller hun.

Måtte ha hjelp

Thorbjørnsen skled og datt langflat på isen. Hun slo seg kraftig.

– Heldigvis var det en ung mann som så fallet. Han hjalp meg opp på beina og støttet meg til vi har inne på gresset. Selv der var det glatt, og jeg måtte ha mer hjelp for å komme meg helt ned. Veska mi hadde havnet flere meter fra meg i fallet, men den unge mannen fikk hentet den for meg, forteller Thorbjørnsen.

Hun hadde torsdag kveld smerter i både ryggen og halebeinet.

– For første gang har jeg lest avisa stående, sier hun.

Hun er forundret over at så sentrale steder ikke er strødd.

– Denne bakken brukes av veldig mange hver dag, blant andre alle ved Johannes læringssenter. Den bør vel være et prioritert område, spør hun.

Mange biler måtte reddes

Også Falck Stavanger melder om travle dager. På Facebook har de lagt ut flere bilder av biler som har havnet utfor veien. og de skriver «Vi har bånn gass om dagene».

Slik er reglene:

Egne plikter

1. Strø og måke

Huseiere har plikt til å strø og måke fortau utenfor eiendommen sin. Strøsand skal være satt ut ved trapper, viktige bratte bakker og ved alle miljøstasjoner.

2. Hindre takras

Huseiere plikter å sette opp beskyttelse mot at snø og is faller ned fra taket dersom det er fare for at det faller ned på offentlig sted. Huseiere plikter også snarest å rydde taket for snø og is. Huseieren orer også ansvarlig for å fjerne snø som har falt ned.

3. Åpne sluk

Huseiere har plikt til å holde fortau og rennestein som grenser til tomten rent og ryddig, samt å sørge for at sluk og kummer ikke er tettet av avfall eller is.

Kommunens plikter

4. Førsteprioritet

Kommunen har en klar prioriteringsliste over strøing og brøyting. Førsteprioritet utføres når som helst på døgnet, og gjelder kommunale gater med kollektivtrafikk, de viktigste gang- og sykkelveiene, de viktigste bratte bakkene der det går rutebusser, gågater, trapper og torg i Stavanger sentrum, samt gangveier i Kannikparken og Byparken.

5. Andreprioritet

Andreprioritet gjennomføres i arbeidstiden fra mandag til fredag: de viktigste samleveiene til boligstrøk, adkomst til syke- og aldershjem, barnehager etc. avgjør hvor viktig veien er. Øvrige gang- og sykkelveier, øvrige trapper og fortau langs offentlige eiendommer.

I Politivedtektenes paragraf 25 står det at om en lar være å utføre pliktene en har etter vedtektene, kan politiet sørge for å få jobben gjort for huseiers regning.