Idyllen på Håhelleren skulle brennes. Nå skal husene reddes.

– Jeg reiste inn med stikkedåse. Men hadde ikke hjerte til å sette fyr, sier grunneier Njål Egeland.

Håheller var regnet som et grevskap, hvor de døpte ungene i vin. Det store, hvite midtgangshuset var det fineste i Lysefjorden. Bak huset ligger den høye helleren som har gitt gården navn. Her bodde det folk alt for 4500 år siden, ifølge en arkeologisk utgraving.

Det var en usedvanlig god gård, med flate, solvendte marker ned mot fjorden. Bøndene langs hele Lysefjorden dyrket kirsebær, men kirsebærene i hagen på Håheller var alltid først modne. Varmekjære hasseltrær vokste i området og ble brukt som fôr til dyrene. Det var også godt beite i utmarka, og i 1875 var det en okse, ti kyr, 49 sauer og 31 geiter på gården.

Fredrik Refvem

Herskapelig

Det store våningshuset ble trolig bygd av Kristoffer III Kristoffersen Håheller. Da han giftet seg i 1789 med en gjestgiverdatter på Forsand, skulle det bygges herskapelig.

I 1860 bodde det 25 personer på Håhellergården. I denne perioden ble hovedhuset bygd om til dagens form. Bygningen består av to stuer, to kammer, gang, kjøkken med tre sideværelser. En dobbel inngangsdør, med vinduer på begge sider, førte inn i gangen. Huset har to skorsteiner, med to ildsteder tilkoplet den ene pipa.

– Her har det vært rikdom, konstaterer ordfører Stanley Wirak når han for første gang besøkter Håheller, en av perlene i Nye Sandnes.

Fredrik Refvem

Forfall

Den siste fastboende, Trygve Fyljesdal, flyttet vekk tidlig på 1980-tallet. Allerede den gang trengte gården vedlikehold.

I 1982 tok kommunestyret i Forsand turen til Håheller. Sett fra sjøen så det vidgjetne våningshuset nydelig ut, der det lå mellom blomstrende frukttrær innunder fjellet. Men da lokalpolitikerne gikk i land, ble de sjokkert over forfallet. Taket var skeivt og utett, fundamentene svake og huset trengte nye vinduer. Derfor bevilget kommunestyret 30.000 til «naudturftig vøling» av taket. Men å sette huset i fullgod stand ville koste mange hundre tusen kroner, skrev Aftenbladet i en avisartikkel.

Men forfallet bare fortsatte. Først falt naustet ned, så fulgte låven. Til slutt var hovedhuset det eneste som hanglet videre, som en falleferdig rønne. Med knuste vinduer, manglende takstein og dører som hang og slang på hengslene.

Ville brenne huset

Eierne var et sameie hvor partene ikke kom til enighet. Det gikk til tvangsoppløsning i 2010, og Monica og Njål Egeland kjøpte Håheller for 7 millioner kroner. Ekteparet inngikk leieavtale med et par hotellutviklere, som hadde planer om å bygge hotell på Forsand og gjøre om Håheller til et reiselivsanlegg i tilknytning til hotellet.

Arkitektkontoret Helge Schjelderup utarbeidet detaljerte planer om å restaurere hovedhuset, gjenreise naustet og låven på Håheller. Dette arbeidet ble kalkulert til om lag 16 millioner kroner. I tillegg skulle det bygges servicebygg, sovekabiner og annen infrastruktur for 11 millioner kroner.

Fredrik Refvem

Høsten 2012 ble det rigget stillas og presenning rundt bygningen for å sikre mot vær og vind. Men før restaureringen startet, trakk hotellutbyggerne seg fra avtalen grunnet rasfare i området hvor det skulle bygges sovekabiner.

I 2015 søkte grunneierne om å få brenne/rive det verneverdige huset og fikk tillatelse - som seinere er trukket tilbake.

- Låste dører er brutt opp og vinduer knust. Hovedhuset er i så dårlig stand at hvis uvedkommende tar seg inn i huset og forulykker, så er det jeg som får ansvaret, forklarte Njål Egeland den gangen.

Han hadde prøvd å skaffe finansiering til restaurering, men erkjente at det verken var rike investorer som ville stille opp, eller offentlige støtteordninger som kunne benyttes for å redde huset.

Fredrik Refvem

Opptur

Da Egeland var langt nede fikk han oppbakking. Ryfylke lokallag av Fortidsminneforeningen og styreleder Grete Holmboe kom med som rådgiver. Foreningen holder nå på å gjenreise en gammel stavløe på Heia i Strand.

– I mai neste år skal vi gjenreise denne løa på Håheller. Det er skrekkelig viktig å ta vare på denne plassen, sier Grete Holmboe.

Ryfylke Friluftsråd planlegger å bygge nytt naust og serviceanlegg med toaletter. Det er 1 million turister på fjorden og omkringliggende herligheter, og Lysefjorden Utvikling heier på prosjektet.

– Håheller er en gård hele Rogaland snakker om. Vi er opptatt av at fjorden skal være levende, derfor er det viktig å restaurere slike bygg, sier daglig leder Helge Kjellevold.

– Vi trenger slike fyrtårn som Håheller, sier Bjørn Laugaland, rådsordfører i Ryfylkerådet, som koplet Kulturminnefondet på saken.

– Fullt mulig å redde

Norsk kulturminnefond ble opprettet i 2003, som en tilskuddsordning for bevaring av privateide kulturminner og kulturmiljøer. Etter at Kulturminnefondet gikk inn med 50.000 kroner i straksmidler er forfallet stanset. Tak og vinduer er dekket av plater, og hull i kledningen tettet.

– Det er fullt mulig å redde denne bygningen. Dette er bra sammenlignet med mye annet jeg er rundt og ser på, sier direktør Simen Bjørgen, som også støtter gjenreising av løa.

Sandnes har satt av 40 millioner kroner til reiselivsutvikling.

– Glimrende at man prøver å ta vare på kultur og historie. Slike plasser er nødvendig for å få turistene til å bli lengre i området, sier ordfører Stanley Wirak, men lover ingen støtte til Håheller før han ser hvilke andre turistprosjekter som er aktuelle.

Tor Inge Jøssang