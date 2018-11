Dette kjøpesenteret blir fylkets nest største

Kjøpesenteret på Kleppe er 100 prosent eid lokalt - av 10.500 Coop medlemmer.

Den nye, store utbyggingen er også levert av lokale firma og lokale håndverkere.

– Så dette ble et lokalt prosjekt, lyder det litt stolt fra administrerende direktør i Coop Klepp, John Thysse.

Jarle Aasland

Han og leder av utbyggingen, Asbjørn Sie, viser rundt i det som er en maurtue av en byggeplass. Hver dag de siste ukene har det huset rundt 200 fagarbeidere. Bare Naboen har hatt over 60 lifter i sving på anlegget samtidig.

Pris: 300 millioner

Så dreier det seg om tidenes største utbygging på Jæren, priset til 300 millioner.

Fakta: Jærhagen Hva: Kjøpesenteret på Kleppe øker torsdag fra 25.000 til 65.000 kvadratmeter med parkeringshallene. Butikker: 90 prosent av arealet er utleid, men noen butikker, spisesteder og nye aktiviteter kommer ikke før i mars. Da skal senteret ha 62 leietakere. Konsept: Senteret skiller seg ut fordi det har samlet flere store leietakere under samme tak, som Obs Bygg, Elkjøp, Power og Fagmøbler. Tall: Koster 300 millioner. Venter 2,9 millioner besøk i året og en omsetning på 1,4 milliard. Eies av Coop Klepp som neste år er 100 år.

Jarle Aasland

Ts’en har hatt gravingen og rekkefølgekrav ute med rundkjøringer og veier. Masiv på Øksnevad er totalentreprenør. Elementene kom fra fabrikken til Veidekke i samme nabolag. DNF på Orstad har sørget for strøm og ventilasjon, Jærmester på Varhaug har hatt trearbeidene og murmester Heskje på Bryne sørget for flisene, for å nevne noen områder.

– Bare taket er fra et firma på Østlandet. Mer enn 90 prosent er levert av firma på Jæren. Det er nok litt tilfeldig. Anbudene gikk ut da det var litt laber aktivitet i næringslivet, mange var interessert, og det viste seg at de lokale var konkurransedyktige både på pris og kvalitet, sier Thysse.

Alt skal dobles

Nå regner han med at senteret vil doble antall besøk, fra 1,4 til 2,9 millioner i året. Og omsetning skal økes fra 700 til 1,4 milliarder kroner. Ikke noe mindre enn det.

Jarle Aasland

Jærhagen får et samlet areal 65.000 kvadratmeter, og blir mer enn dobbelt så stort som før. Til sammenligning er Kvadrat 88.936 kvadratmeter.

Mer om utbygging på Jæren:

Coop møter Coop i kampen om kundene på Bryne og i Klepp

Far og sønn satser 250 millioner kroner på Jæren, gir nytt bilhus

De rykker inn etter en verdenskjendis og satser på drahjelp fra politiet

– Og hvorfor satser vi så stort når kjøpesentrene spås en tidlig død, spør Thysse, i rulletrappen opp fra landets største Megabutikk, og med kurs nordover mot den nye delen.

– Vi har tro på at det fortsatt er behov for møteplasser. Men vi må også sørge for opplevelser. Vi klarte ikke alle spisestedene og aktivitetene nå, men de kommer, svarer han selv.

M44 økte med en «halv by»

Katarina var en dem som ble valgt da 1000 søkte jobb i XXL på Bryne

Jarle Aasland

Mye for menn

Dessuten skal ikke Jærhagen bli et helt vanlig kjøpesenter. Mer en hybrid fordi det har samlet så mange store leietakere.

Størst blir Coop Obs på 8500 kvadratmeter, men både Elkjøp og Power har fått store butikker under samme tak. De venter at 6000 kunder vil stå i kø når butikkene åpner torsdag kl. 07.

Biltema flyttet og fikk 50.000 flere kunder på fem måneder på Bryne

Jarle Aasland

Jarle Aasland

Rusta og Fagmøbler er andre betydelige leietakere. Til sammen vil det være 62 butikker i mars, hvorav 56 skal være på plass torsdag.

- Og vi ligger godt an,smiler John Thysse og Asbjørn Sie i kaoset, to dager før.

Bak seg har de det som blir omtalt som en eventyrlig reise:

Var liten, satset stort

Mange mente det var svært dristig da handelslaget for 14 år siden gikk over veien og bygde et helt nyt kjøpesenter; Jærhagen. Det kostet den gang nær 200 millioner kroner.

Men det ble raskt ikke bare et nytt midtpunkt i sentrum, det ble sentrum. Og etter tre år, i 2007, ble hele senteret kjøpt opp av kapitalforvalteren Aberdeen property - med en gevinst til det lokale handelslaget anslått til 70 millioner kroner.

Etterpå kunne Coop Klepp snu opp ned både på Orre sentrum og på Klepp stasjon gjennom nye butikker med leiligheter på toppen. Alt var mulig fordi handelslaget hadde penger i banken etter salget av Jærhagen.

Tilbake på lokale hender

Men lokalt ville man mer. Og rett før jul i 2014 kjøpte handelslaget like godt hele Jærhagen tilbake fra kapitalfondet - igjen med gevinst.

– Klart det var dristig - både at vi bygget Jærhagen og at vi kjøpte det tilbake, medgir Asbjørn Sie inne i den nye delen.

Jærhagen ble hans egen baby. Det var han som satt ved rattet da handelslaget tok de store strategiske grepene for framtiden.

– Nei, det manglet ikke på advarsler, men i dag kan vi vel kanskje si at det var godt vi gjorde det vi gjorde, sier Sie, som dagen etter åpningen slipper rattet for å bli pensjonist som 69-åring, etter 40 år i handelslaget.