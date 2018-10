Olaug Bollestad «vil nesten spy» av Geir Pollestads mistanker før KrFs veivalg

– Jeg har en sterk følelse av det her er taktiske hensyn som spiller inn for standpunktet, og ikke politiske realiteter og politiske standpunkter, sier Geir Pollestad (Sp).

Han er en av flere politiske aktører som trodde KrF-nestleder Bollestad ville støtte Knut Arild Hareide i et ønske om regjeringsmakt med Ap og Sp.

Politiske aktører overrasket over Bollestad:

Næringskomitéleder Pollestad tror ikke Bollestads standpunkt er dumt med tanke på gjenvalg.

Det får Bollestad til å tenne på alle plugger:

– Jeg vil nesten spy når han sier det, sier KrF-nestlederen.

Bollestad sier at hun ikke hadde kjennskap til ulike opprop eller debattinnlegg fra partifeller i Rogaland før hun og Hareide gjestet Rogaland.

– Det er jeg sjeleglad for. Dette rådet gir jeg i kraft av å være nestleder. Det får være grenser for spekulasjoner. Jeg må evne å løfte meg opp og være nestleder for hele partier. Uansett hvordan vedtaket blir 2. november, er jeg opptatt av å ha et samlet lag. Jeg har gitt mitt råd, men det viktigste er ikke hvem vi samarbeider med, men hva vi samarbeider om, sier hun.

Opprop avdekker splittelse:

Åpner for Jonas Gahr Støre

Da Hareide og Bollestad gjestet Trondheim 10. oktober, viste Bollestad selv til tilbakemeldinger hun hadde fått «ørten ganger» som at «vi hadde trodd, Olaug, at du gjerne ga et litt annerledes råd.»

– Jeg er ei sentrumsdame som står fullt og helt i sentrum av norsk politikk. Det betyr at det er veldig mye bra på venstresiden og høyresiden. Derfor er jeg faktisk med i KrF, sier hun til Aftenbladet.

Bollestad trekker fram kampen mot sortering og for bistand. Israel-Palestina-spørsmålet sier hun er bare «én av mange saker.»

– KrF er tydelig i det spørsmålet, og det har vi taklet før. Husk at dette ikke er en fusjon. KrF vil være KrF. Okke som, sier hun.

– Mitt råd til landsstyret var faktisk å gå til dagens regjering og se hvilket fotavtrykk vi får der. Hvis ikke det går, er jeg villig til å gå til venstresiden i norsk politikk. Det var det reelle rådet jeg ga i landsstyret. Fordi hvis vi går til venstresiden med en gang, så er greina skåret av, sier Bollestad.

Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Ble stemplet «sosialist»

Faren var «kanonrød». Høyre, Sp, Ap og KrF kom på døra og ville ha Bollestad med i lokalpolitikken før 2003-valget.

Kristen kulturarv, kristne grunnverdier og å bygge et samfunn som gir muligheter også til dem som er i mindretall, ble utslagsgivende i 2003. Fire år etter var hun KrF-ordfører i allianse med Ap, Sp og SV.

Nå er hun en av stjernene på KrFs veivalg-turné.

– Når partiet har tatt et valg, så kan jeg leve med det om det blir sånn eller sånn. For selv om jeg har gitt et råd, så er det viktig at partiet bestemmer dette, sier hun.

Bollestad husker godt da Terje Halleland (Frp) i 2015 kalte henne og Solveig Ege Tengesdal (KrF) for sosialister i Vårt Land. Et viktig hensyn for å bryte med Høyre og Frp i fylkestinget, minnes Bollestad, var KrFs ønske om et stabilt og styringsdyktig flertall, ikke minst med tanke på bompengesaken.

– Det viktigste for meg nå er å få et best mulig fotavtrykk. Da sitter jeg med erfaringer etter fem år på Stortinget. Ledelsen har kommet til at vi ikke kan være der vi er nå. Hvis vi gjør det, er jeg redd at vi bare framskynder et problem. Derfor er det viktig å ta et valg nå, sier hun.

Avfeier at ledervervet ligger i potten

Bollestad mener det er helt legitimt å foreslå en tredje vei, altså stå utenfor regjering og beholde vippemakt. Selv vil hun avslutte «spagaten».

– Slike forslag tåler vi. Alt vi skal gjøre skal tåle dagens lys. Det er derfor jeg er så opptatt av den kristne kulturarv. Det lønner seg ikke å lyve, stjele eller skjule ting under bordet, sier hun.

– Må KrF ha en ny leder dersom landsmøtet ikke følger hans råd?

– Det er ingen lederdebatt, og jeg vil gi honnør til måten Knut Arild har ledet arbeidet på ved å gi rom og raushet. Jeg tror ikke på lederskap der alle er enige om alt alltid, men når beslutningen er tatt, skal man være lojal mot det. Det er vi enige om, og det synes jeg Knut Arild har vist på en god måte. Så det (ledervervet) ligger ikke i potten, sier Bollestad.

Hun sier Hareide åpnet opp om sitt standpunkt en gang etter at Bollestad kom hjem fra en komitéreise en knapp uke før landsstyremøtet i KrF.

– Det var ikke før helt på slutten, ikke mange dagene før landsstyremøtet, at jeg og Kjell Ingolf Ropstad i et møterom på Stortinget, fikk vite hvordan han tenkte.

– Hva sier magefølelsen om utfallet i Rogaland KrF og på landsmøtet?

– Det er helt åpent, sier Bollestad.