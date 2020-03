Biltema åpner stort varehus på Forus – uten bil- og båtprodukter

Biltemas første byggvarehus åpner på Forus lørdag 7. mars – uten varegruppene kjeden er kjent for.

Det nye varehuset til Biltema åpner lørdag 7. mars.

Da et nytt kollektivfelt ødela for parkeringen på Biltemas lokasjon i Sandnes startet den svenske kjeden arbeidet med å finne en ny tomt. Allerede i 2016 falt valget på det tidligere Kverneland-bilbygget i Maskinveien 1.

Men, kjeden fikk nei fra Fylkesmannen. Reguleringsforholdene på Forus er definert som byggevarehandel og detaljhandel skal, ifølge reguleringsplanen for Jæren, legges til sentrumsnære områder. Dette gjøres for å styrke handel i byer og tettsteder, og for å få færre til å velge bil når de skal handle.

Daglig leder på Biltema Stavanger, Dag Bergby, forteller i en pressemelding at varehuset har sendt inn en ny søknad til Fylkesmannen, og håper på å kunne tilby kundene Biltemas fulle sortiment. Foto: Biltema

Har sendt ny søknad

Nå, etter flere år med søknader, er det endelig klar for åpning av et nytt varehus, i nettopp Maskinveien 1:

– Vi har en ny søknad inne til behandling og håper å få til en snarlig positiv løsning. Vi synes det er for galt at innbyggerne i Stavanger, Sandnes og Sola skal reise til Bryne for å handle på et fullsortiments Biltema-varehus. Det nye varehuset vil ved åpning derfor mangle bil-, bilpleie-, MC-, hjem-, kontor og multimedia-, fritid-, båt- og store deler av verktøyavdelingen, sier daglig leder Dag Bergby.

