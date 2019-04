Se Kåkå-debatten om Siw-saken her

Kåkå inviterte til mediekritisk debatt om presseetikk med utgangspunkt i Siw-saken.

Utgangspunktet for debatten var reportasjeserien «Gi meg litt lykke før jeg dør – historien om Siw» :

De fant henne svimeslått i oppgangen. Hun lå som en bylt på gulvet utenfor sin egen leilighet.

Innledere:

– Sindre Bø, journalist, lektor ved UiS, avsender av en kritisk gjennomgang av Siw-saken

– Thomas Ergo, gravejournalist i Stavanger Aftenblad, som sammen med kollega Tove Bjørnå laget reportasjeserien «Gi meg litt lykke før jeg dør – historien om Siw». I den påfølgende diskusjonen møter de Tarald Aano, redaktør i Stavanger Aftenblad. Programleder er Ståle Frafjord, journalist i Næringsforeningen og tidligere redaktør i NRK Rogaland.

«Gi meg litt lykke før jeg dør»

Reportasjeserien forteller en sterk historie om hvordan livet kan fortone seg på samfunnets skyggesider.

Stavanger Aftenblad har enda en gang satt dagsorden på et viktig felt, og har søkt å få leserne til å reflektere rundt hva samfunnet egentlig gjorde for å hjelpe Siw, og hvorfor vi aksepterer at noen sårbare mennesker lever så farlige og utsatte liv. Reportasjen søker videre svar på hvordan de mange hjelpeinstansene samarbeidet rundt henne. Hva ville egentlig Siw? Er det riktig å gi opp, når slike som Siw sier nei til hjelp? Burde hun ha blitt regnet som syk? Hva betyr det egentlig når folk sier at et samfunn måles på hvordan det behandler sine mest utsatte? Hva gjorde systemet for å lære av Siws tragedie? Og hvordan ble hun den hun ble?

Presseetikk

I kjølvannet av reportasjen dukket det opp en debatt om presseetikk og menneskeverd i møte med den kritiske journalistiske fortellingen. Avisa og journalistene som jobbet fram den svært omfattende reportasjen, med de prisvinnende journalistene Thomas Ergo og Tove Bjørnå i front, har av Sindre Bø blant annet blitt beskyldt for å krydre fortellingen om Siw med unødvendige sosialpornografiske fremstillinger for å underbygge den strukturelle kritikken mot rusomsorg og andre hjelpeinstitusjoner. Journalist Sindre Bøs kritikk kan du lese HER

Bø utfordret Aftenbladet ved å reise spørsmål rundt journalistikkens grenser, ved blant annet å peke på at reportasjens «case», altså Siw, er død og uten mulighet til å forsvare seg eller nyansere bildet som blir tegnet av henne. Aftenbladets tilsvar til kritikken kan du lese HER Aftenbladet mener at reportasjen og den påfølgende debatten balanserer hensynet til Siw og avisas samfunnsoppdrag, og sier blant annet: «Å bruke Siws historie til en større, nasjonal systemkritikk mener vi er i kjernen av pressens oppgave. Vi — og de nærmeste mener også at det er å vise Siw respekt.» Hvilke vanskelige presseetiske avveininger ligger til grunn for hvordan historien om Siw ble fortalt? Debatten vil også gå inn på et mer prinsipielt nivå, ved å se nærmere på journalistikkens grenser i forbindelse med «vær varsom-plakaten» og redaktøransvaret. Videre legges det her til rette for en diskusjon om hvorvidt dagens medier bruker enkeltskjebner for å fange lesernes oppmerksomhet i systemkritiske reportasjer.