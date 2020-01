Butikk i Langgata stenger døren for godt

Sko-, veske- og reiseutstyrbutikken Storms har besluttet å legge ned driften. - Det er ikke veldig dramatisk, sier daglig leder Silje Storm Bjørnevik.

Butikken Storms stenger Foto: Astri Reigstad Sjursen

Astri Reigstad Sjursen Journalist

Daglig leder skal ut i barselpermisjon, og eieren av butikken har ikke motivasjon til å drive butikken videre.

Butikken valgte å dele nyheten på sin Facebook-side forrige uke, noe som skapte reaksjoner i kommentarfeltet. I innlegget oppfordrer butikken folk til å bruke gavekort og tilgodelapper før midten av februar. Når butikken strenger, er ennå uvisst.

– Vi har ikke satt en endelig dato, alt etter hvor mye varer som er igjen på gitt tidspunkt, sier Bjørnevik.

Butikken valgte å dele beskjeden på sin egen Facebook-side. Foto: Skjermdump Facebook

Butikken, som holder til i Langgata, het tidligere Citybag Kjosavik, før Storms tok over i 2009. Siden da har økonomien svingt. Storms hadde sin økonomiske topp i 2012, da de hadde over 6,6 millioner i salgsinntekt. Butikken har hatt et negativt driftsresultat siden. I 2018 var salgsinntekt mer enn halvvert. På spørsmål om økonomien var en avgjørende faktor i beslutningen, ønsker ikke Bjørnevik å kommentere.

– Det har jeg ingen kommentar til, det er styret som har tatt avgjørelsen om å avvikle.

